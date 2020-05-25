Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
25 мая 24°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Мэрия Барнаула пытается летом заставить УК и ТСЖ вывезти накопившийся снег

19 мая арбитражный суд Алтайского края провел предварительное заседание по иску администрации Центрального района Барнаула к управляющей компании «Салют». Администрация требует от суда обязать УК вывезти с придомовой территории накопленный снег.

Улица Папанинцев в Барнауле в мае 2020 года. Высотка на переднем плане - дом №123.
Улица Папанинцев в Барнауле в мае 2020 года. Высотка на переднем плане - дом №123.
Altapress.ru

Вывезти снег надо с придомовой территории жилого дома по адресу ул. Папанинцев, 131. Сделать это УК должна в течение трех дней со дня вступления в силу решения суда.

Более того, при неисполнении решения суда администрация требует взыскать с УК «Салют» неустойку — 1 тыс. рублей за каждый день просрочки по дату фактического исполнения. Рассмотрение дела о вывозе снега по существу перенесено на 9 июня.

Очевидно, рассмотрение в суде столь не соответствующих погоде требований связано с тем, что иск изначально был подан 19 февраля, когда снег еще лежал. Затем заседания переносили, а в апреле подобные дела из-за распространения коронавируса арбитраж уже не рассматривал.

Тем не менее, это не единственное дело подобного рода, по которому решение будет выноситься летом.

6 мая в арбитраже прошло заседание по иску администрации этого же района к ТСЖ, управляющем соседним домом (ТСЖ «Папанинцев, 125»). Администрация намерена и его обязать вывезти накопленный снег с придомовой территории.

Иск к товариществу был подан тоже 19 февраля, рассматриваться по существу он будет 1 июня. Ни в том, ни в другом деле администрация от своих исковых требований пока не отказалась.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость