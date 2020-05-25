Мэрия Барнаула пытается летом заставить УК и ТСЖ вывезти накопившийся снег

19 мая арбитражный суд Алтайского края провел предварительное заседание по иску администрации Центрального района Барнаула к управляющей компании «Салют». Администрация требует от суда обязать УК вывезти с придомовой территории накопленный снег.

Улица Папанинцев в Барнауле в мае 2020 года. Высотка на переднем плане - дом №123.

Вывезти снег надо с придомовой территории жилого дома по адресу ул. Папанинцев, 131. Сделать это УК должна в течение трех дней со дня вступления в силу решения суда.

Более того, при неисполнении решения суда администрация требует взыскать с УК «Салют» неустойку — 1 тыс. рублей за каждый день просрочки по дату фактического исполнения. Рассмотрение дела о вывозе снега по существу перенесено на 9 июня.

Очевидно, рассмотрение в суде столь не соответствующих погоде требований связано с тем, что иск изначально был подан 19 февраля, когда снег еще лежал. Затем заседания переносили, а в апреле подобные дела из-за распространения коронавируса арбитраж уже не рассматривал.

Тем не менее, это не единственное дело подобного рода, по которому решение будет выноситься летом.

6 мая в арбитраже прошло заседание по иску администрации этого же района к ТСЖ, управляющем соседним домом (ТСЖ «Папанинцев, 125»). Администрация намерена и его обязать вывезти накопленный снег с придомовой территории.

Иск к товариществу был подан тоже 19 февраля, рассматриваться по существу он будет 1 июня. Ни в том, ни в другом деле администрация от своих исковых требований пока не отказалась.