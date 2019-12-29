Мэрия Барнаула планирует завершить освобождение города от снежного плена

29 декабря в Барнауле дорожники проведут заключительный этап работ по очистке города от последствий трехдневного снежного шторма. Как сообщает официальный сайт, в ночь с субботу на воскресенье будут убирать снежные валы на улицах Союза Республик, Антона Петрова, Меланжевой, Матросова, Малахова, Брестской, проспектов Ленина и Красноармейского.

Также дорожники будут в выходные дни расчищать тротуары по улицам Димитрова, Энтузиастов, Партизанской, Социалистическом и Ленинском проспектах.

Продолжится вывоз снега с тротуаров на проспекте Комсомольском и малом Калинина, улицах Куйбышева, Чайковского, Шукшина, Кавалерийской.

Эти работы планируют завершить 29 декабря. Напомним, что ранее мэрия отводила себе четыре дня на освобождение города от снежного плена.

По данным синоптиков, с 1 по 26 декабря на территории города Барнаула выпало 50,2 мм осадков, что соответствует 186% от месячной нормы, в период с 25 по 26 декабря — 14 мм.

За последние трое суток дорожники вывезли на снегоотвалы около 60 тысяч кубометров снега, для предварительной обработки проезжей части использовано более 1,6 тысяч тонн песчано-соляной смеси.