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Жизнь

Мэрия Барнаула похвасталась машиной, которая моет остановки

Дорожники в Барнауле 9 апреля начали отмывать остановочные павильоны после зимы. В городской администрации говорят, что в этом им помогают вакуумно-подметальные машины.

Дорожники моют остановки в Барнауле.
Дорожники моют остановки в Барнауле.
barnaul.org

Бригада дорожников помыла остановки по проспектам Строителей, Красноармейскому, на улице Советской Армии.

В мэрии отмечают, что «это лишь одна из многочисленных функциональных возможностей спецтехники», которая зарекомендовала себя для санитарной уборки городских улиц.

Всего на линии работают семь подметально-уборочных и девять коммунальных дорожных машин, а также 94 дворника и 46 грузчиков.

Жители Барнаула неоднократно критиковали администрацию города за то, что новые уличные «пылесосы» убирают только центр, в то время как спальные районы летом задыхаются в пыли.

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