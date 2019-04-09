Мэрия Барнаула похвасталась машиной, которая моет остановки

Бригада дорожников помыла остановки по проспектам Строителей, Красноармейскому, на улице Советской Армии.
В мэрии отмечают, что «это лишь одна из многочисленных функциональных возможностей спецтехники», которая зарекомендовала себя для санитарной уборки городских улиц.
Всего на линии работают семь подметально-уборочных и девять коммунальных дорожных машин, а также 94 дворника и 46 грузчиков.
Жители Барнаула неоднократно критиковали администрацию города за то, что новые уличные «пылесосы» убирают только центр, в то время как спальные районы летом задыхаются в пыли.