Барнаульцам предложат оплатить подогрев крыш для борьбы с сосульками

Чтобы избавить барнаульские крыши от сосулек, необходимо проложить по ним подогревающий электрический кабель. Такое предложение управляющим компаниям сделал замглавы города Александр Алексеенко во время очередного рейда по уборке снега и наледи с крыш многоэтажных домов. На каждый дом придется потратить примерно по 300 тысяч рублей, сообщают « Вести. Алтай ».

Во время рейда Александр Алексеенко не обнаружил грубых нарушений, но руководители УК жаловались на сосульки, которые «растут» из-за перепадов температуры. Сбить их со всех домов одновременно невозможно, объяснял Григорий Бойко, руководитель МУП «УК Смарт», который обслуживает 130 многоэтажек.

Отмечалось, что за зиму кровли приходится чистить примерно пять раз, оплачивая за каждый раз 6−7 тысяч рублей. В некоторых случаях приглашают альпинистов. Этой зимой один из них погиб.

Александр Алексеенко,

заместитель главы администрации Барнаула:

Выгоднее использовать греющий кабель. Он включается только тогда, когда есть необходимость. Это как теплый пол. В ближайшее время мэрия пригласит руководителей управляющих компаний города, а также представителей предприятий, которые занимаются этими технологиями в Барнауле, чтобы обсудить этот вопрос. Нужно все-таки убедить горожан, что лучше один раз потратиться и сделать всё как надо, чем каждый год, выходя весной из подъезда, думать, упадёт тебе что-нибудь на голову или не упадет.

Ранее мэрия Барнаула предлагала оплачивать установку электрического обогрева кровли из фонда по капремонту. Но профильные ведомства идею не поддержали. Поэтому крыши «с подогревом» собственники могут делать только за свой счет. В среднем затраты на один дом составляют порядка 300 тысяч рублей. Срок окупаемости 3−5 лет.