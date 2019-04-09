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Жизнь

Мэрия Барнаула проигнорировала суд по вырубкам в парке «Изумрудный»

9 апреля в Октябрьском районном суде Барнаула прошло очередное заседание по делу о вырубках в парке «Изумрудный». Представитель суда сообщил altapress.ru, что сторона потерпевших на суд не явилась.

Парк "Изумрудный". 2018 год.
Парк "Изумрудный". 2018 год.
Анна Зайкова

Следующее заседание по делу состоится 11 апреля, уточнили в пресс-службе суда. Потерпевших по делу (представителей администрации Барнаула), в суд привлекут уже принудительно.

Напомним, бывшего арендатора парка, директора компании «Лидер» Владимира Фишера обвиняют в вырубке 560 деревьев. Ущерб городу от этих действий оценивается в сумму более 15 млн рублей.

Предпринимателю инкриминируется ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка деревьев, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

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