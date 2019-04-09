Мэрия Барнаула проигнорировала суд по вырубкам в парке «Изумрудный»

Следующее заседание по делу состоится 11 апреля, уточнили в пресс-службе суда. Потерпевших по делу (представителей администрации Барнаула), в суд привлекут уже принудительно.
Напомним, бывшего арендатора парка, директора компании «Лидер» Владимира Фишера обвиняют в вырубке 560 деревьев. Ущерб городу от этих действий оценивается в сумму более 15 млн рублей.
Предпринимателю инкриминируется ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка деревьев, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).