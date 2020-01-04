Мэрия Барнаула рапортует о рекордных объемах вывезенного снега

За первые три дня 2020 года в Барнауле вывезли на снегоотвалы 13 тыс. кубометров снега. А всего с начала зимы — 292 тыс. снежных кубов. Такие данные приводит городская администрация на своем сайте.

Последствия рекордных декабрьских снегопадов городские коммунальщики устраняют до сих пор. В мэрии сообщили, что бригады «Автодорстроя» будут дежурить в две смены до 8 января.

3 января снег продолжили вывозить с проспектов Ленина, Комсомольского, Калинина, а также с улиц Исакова, Юрина, 50 лет СССР, Пионеров, Советской, Профинтерна, Воровского, 8 Марта, Северо-Западной, П. Сухова, Малахова, Парфёнова, Профсоюзов, Павловского тракта и др.

4 января дорожники продолжают вывоз снега с участков на проспектах Ленина и Строителей, а также на улицах Папанинцев, Попова, Гущина, Островского, Лазурной, Новгородской, Пушкина, Толстого, Горького, Пионеров, Шевченко, Цеховой, 8 Марта, Павловском тракте.

В этих работах задействована 221 снегоуборочная машина.

Мэрия обещает поддерживать состояние дорог в Барнауле в зимний период в нормативном состоянии.