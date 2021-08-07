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Жизнь

Мэрия Барнаула рассказала, когда парк Изумрудный будет полностью «готов»

Мэр Барнаула Вячеслав Франк приехал в парк Изумрудный, чтобы оценить, как идут работы по его благоустройству. Там же глава города провел совещание с представителями администрации района и АКЗС, с подрядчиками и руководителем парка, передает пресс-служба мэрии.

В парке "Изумрудный".
В парке "Изумрудный".
barnaul.org

Как отметил Вячеслав Франк, в парке «Изумрудный» скоро появятся дополнительные пешеходные дорожки, освещение, детские и спортивные площадки, сцена.

«Парк станет еще более популярным. Уже сегодня его посещает более 2 тыс. человек в день, а в выходные в два раза больше. Совместно с правительством Алтайского края планируем развивать данный проект, чтобы к 2024 году закончить все мероприятия по благоустройству парка „Изумрудный“. Абсолютно уверен, что данный объект будет достаточно уникальным и станет одной из главных точек притяжения для горожан», — заявил глава города.

Руководитель Фонда имущества Алтайского края и парка «Изумрудный» Владислав Вакаев отметил, что все работы идут «по графику».

«Выполняется реконструкция центральной аллеи, расширяется сеть прогулочных дорожек внутри парка, что позволит разгрузить велопешеходную дорожку. Недалеко от центральной части будет построено сразу два детских городка, спортивные площадки, многофункциональная сцена. Появится площадка для выгула собак», — рассказал Вакаев.

Также в парке будут восстанавливать пруд, но эти работы начнут только в 2022 году. Полностью благоустройство парка завершат к 2024 году.

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