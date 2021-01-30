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Жизнь

Мэрия Барнаула рассказала о снегоуборочных новинках на улицах города

На дороги краевой столицы вышла новая снегоуборочная техника. Уже этой ночью на 30 января она работала во всех районах города, передает пресс-служба мэрии Барнаула.

Новая снегоуборочная техника.
Новая снегоуборочная техника.
https://barnaul.org/

Автопарк предприятия «Автодорстрой» в январе этого года пополнился 21 единицей спецтехники на общую сумму 89 млн рублей.

13 из них приобретены за счет средств администрации Алтайского края. Это четыре коммунальные дорожные машины на базе КАМАЗ, два автогрейдера, два фронтальных погрузчика и пять тракторов МТЗ-82 и оборудование к ним.

Еще восемь единиц спецтехники приобретены за счет средств бюджета города Барнаула. Это техника для уборки на тротуарах: 5 универсальных фронтальных мини-погрузчиков Ant-1000 и 3 трактора МТЗ-82.

Спецтехника может быть оборудована в зависимости от производственных задач ковшом, щеточным оборудованием или шнекоротором. Мини-погрузчики имеют габариты, удобные для выполнения работ на тротуарах.

На сегодняшний день вся техника зарегистрирована и уже показывает свою эффективную работу на зимних дорогах Барнаула. Автопарк предприятия в настоящее время насчитывает 260 единиц снегоуборочной техники.

В ночь на 30 января силами «Автодорстроя» с дорог краевой столицы вывезли 5839 м3 снега.

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