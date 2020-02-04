Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
4 февраля -3°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Мэрия Барнаула смогла уговорить две семьи переехать из разваливающегося дома

Дом № 49а на ул. 1-я Западная продолжает рушиться — в здании появились новые трещины на несущих конструкциях. Там до последнего жили три семьи, две из которых властям Барнаула удалось уговорить переехать в квартиры муниципального фонда.

Аварийный дом на ул. 1-я Западная в Барнауле.
Аварийный дом на ул. 1-я Западная в Барнауле.
barnaul.org

Главный инженер комитета ЖКХ Денис Ращепкин предупредил, что жить в этом доме дальше опасно для жизни. Рассматривается вопрос ограничения газоснабжения.

«Мы предложили гражданам переехать в квартиры муниципального фонда. Вместе с гражданами провели осмотр этих жилых помещений, переехать согласились жильцы квартиры № 8. Уже сегодня эта работа продолжена. Граждане, проживающие в квартире № 6, также согласились на переезд в предложенное жилье», — сказал он.

Жители квартиры № 11 остались последними, кто не согласился переезжать. У них также есть право снимать жилье в аренду, стоимость аренды жилья будет компенсироваться из бюджета города, напомнили в мэрии.

«Управляющей компании поручено установить маяки на трещины для наблюдения за динамикой, состоянием конструкции здания, а также провести очистку крыши от снега», — подчеркнул Ращепкин.

Дом признали аварийным и подлежащим сносу еще в 2015 году.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость