Мэрия Барнаула смогла уговорить две семьи переехать из разваливающегося дома

Дом № 49а на ул. 1-я Западная продолжает рушиться — в здании появились новые трещины на несущих конструкциях. Там до последнего жили три семьи, две из которых властям Барнаула удалось уговорить переехать в квартиры муниципального фонда.

Главный инженер комитета ЖКХ Денис Ращепкин предупредил, что жить в этом доме дальше опасно для жизни. Рассматривается вопрос ограничения газоснабжения.

«Мы предложили гражданам переехать в квартиры муниципального фонда. Вместе с гражданами провели осмотр этих жилых помещений, переехать согласились жильцы квартиры № 8. Уже сегодня эта работа продолжена. Граждане, проживающие в квартире № 6, также согласились на переезд в предложенное жилье», — сказал он.

Жители квартиры № 11 остались последними, кто не согласился переезжать. У них также есть право снимать жилье в аренду, стоимость аренды жилья будет компенсироваться из бюджета города, напомнили в мэрии.

«Управляющей компании поручено установить маяки на трещины для наблюдения за динамикой, состоянием конструкции здания, а также провести очистку крыши от снега», — подчеркнул Ращепкин.

Дом признали аварийным и подлежащим сносу еще в 2015 году.