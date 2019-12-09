Мэрия Барнаула спрашивает, как благоустроить две зеленые зоны

В администрации Барнаула просят горожан пройти опрос по поводу предстоящего благоустройства зеленых зон — Мизюлинской рощи и территории на пересечении ул. Сергея Ускова и Взлетной. Жителям предлагают ответить на несколько вопросов по каждому объекту.

Горожан спрашивают о том, какие деревья и лучше высадить в зеленых зонах, в какой цветовой гамме обустроить территории и что там должно быть.

Все пожелания передадут подрядчику, который учтет их при разработке проектов

Опрос по благоустройству Мизюлинской рощи

Опрос по благоустройству Зеленой зоны на пересечении ул. С. Ускова и ул. Взлетной

Опрос продлится до 20 декабря включительно.

Про парк «Изумрудный» у барнаульцев не спрашивают, потому что его концепцию разрабатывает территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом по Алтайскому краю.