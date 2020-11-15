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Жизнь

Мэрия Барнаула вывела всю технику в режим онлайн и пообещала убирать улицы почти по ГОСТу

На официальном сайте Барнаула размещена ссылка на данные системы ГЛОНАСС МБУ «Автодорстрой». Перейдя по ней, каждый житель города может наблюдать за передвижением дорожной техники в режиме реального времени.

Уборка снега в Алтайском крае.
Уборка снега в Алтайском крае.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru

Технический парк городской дорожной службы включает 241 единицу снегоуборочной техники. На всех спецмашинах учреждения установлено оборудование системы ГЛОНАСС. На карту выводится информация только по той технике, которая работает на линии в данный момент.

В обеденное время и период между сменами техника находится по адресам структурных подразделений дорожной службы.

Содержание улично-дорожной сети города обеспечивают шесть дорожно-эксплуатационных участков: ДЭУ Городского округа (ул. Линейная, 20), ДЭУ Ленинского района (пр.Космонавтов, 16а), ДЭУ Железнодорожного района (Павловский тракт, 83), ДЭУ Индустриального района (ул.Малахова, 163), ДЭУ Октябрьского района (ул.Ткацкая, 86а), ДЭУ Центрального района (ул.Мамонтова, 218а).

Когда работают дорожники

Работа дорожников организована в две смены. Дневная смена с понедельника по четверг длится с 8 до 17 часов, в пятницу — с 8 до 16 часов, перерыв на обед с 12.00 до 12.48. Ночная смена продолжается с 23 до 8 часов, обед с 3:00 до 3:48. Часы работы в выходные дни определяются в зависимости от погодных условий внутренним приказом учреждения.

Телефон центральной диспетчерской службы МБУ «Автодорстрой»: +7 (3852) 504−360.



Напомним, по поручению Губернатора края Виктора Томенко, при участии проектных институтов разработана новая схема очистки улично-дорожной сети. Также проведен анализ сложившейся системы и расчет потребности в технике для очистки улично-дорожной сети города в зимний период.

Уборка снега в Барнауле.
Уборка снега в Барнауле.
Barnaul.org


Схемы подготовлены по каждому из районов города с делением автомобильных дорог по принципу приоритетности. На них отражены участки, где наряду с очисткой производится и вывоз снега. Эти меры, позволят сократить сроки выполнения работ и улучшить качество уборки дорог от снега, приблизив его к требованиям ГОСТ.
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