Мэрия Барнаула всерьез задумалась о снегоплавильне

Барнаульские чиновники на совещании рассмотрели проект установки станции по плавлению снега. Предложение поступило от одного из предприятий, сообщили в пресс-центре мэрии.

Инвестор предлагает установить станцию на базе своей компании, где есть свободные тепловые мощности. В администрации тщательно изучают этот проект.

«Требуется проанализировать множество межведомственных вопросов инвестиционного, коммунального, градостроительного, земельного, экологического, дорожного, экономического и юридического характера. Реализация проекта непроста и с точки зрения технических моментов, а также окупаемости для инвестора», — говорится в сообщении.

Такие установки работают в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске. Например, в столице с помощью 56 стационарных снегоплавильных станций утилизируется более 50% снега.

«Если станцию все же будет решено установить и опыт окажется удачным, встанет вопрос о появлении еще нескольких установок — по одной в каждом районе Барнаула. Это позволит сократить транспортное плечо и утилизировать большие объемы снега за меньший промежуток времени», — считают в администрации.

Как устроена снегоплавильня

Стационарная установка включает в себя механизм по дроблению снега, снегоплавильную камеру, устройство для сбора мусора и песка, систему управление режимами насосов для регулировки потоков воды.