Мэрия просит возбудить дело против СМИ из-за статьи про бизнес семьи бывшего градоначальника

Началась история в декабре 2019 года. Поводом стала новость от 5 декабря «Мэрию Ачинска обвинили в невыполнении своих обязательств».
Журналисты со ссылкой на пост в соцсетях отметили, что ачинцам на сходе «предлагают обсудить невыполнение мэрией своих обязательств».
После этого начальница отдела по информационной политике мэрии написала четыре письма — управлению губернатора края по безопасности, управлению Роскомнадзора, местной полиции и ачинской межрайонной прокуратуре.
По мнению чиновников, публикация «распространяет недостоверную общественно-значимую информацию» и «содержит угрозу массового нарушения общественного порядка». Также им не понравились комментарии под новостью от 15 декабря.
Материалы поступили в Роскомнадзор, но там отказались возбуждать дело, отметив, что «глава города не вправе вмешиваться в журналистскую деятельность, даже если ему не нравится оценка его деятельности и комментарии пользователей к статьям о бизнесе его семьи».
Однако мэрия решила не останавливаться и в суде обжаловала решение Роскомнадзора.
Впрочем, 23 июня Ачинский горсуд отказал в возбуждении дела и признал решение Роскомнадзора законным.
Примечательно, что мэрия желает привлечь к ответственности и телекомпанию «Оса», но дата судебного заседания еще не назначена. Причина этой нелюбви — все так же информация о сходе жителей Ачинска.