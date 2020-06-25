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25 июня
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Жизнь

Мэрия просит возбудить дело против СМИ из-за статьи про бизнес семьи бывшего градоначальника

В Красноярском крае мэрия Ачинска требовала возбудить дело против портала «Запад 24» из-за новостей про экс-главу города, пишет «Проспект Мира».

За комментарии пользователей ответят СМИ.
За комментарии пользователей ответят СМИ.
Анна Зайкова

Началась история в декабре 2019 года. Поводом стала новость от 5 декабря «Мэрию Ачинска обвинили в невыполнении своих обязательств».

Журналисты со ссылкой на пост в соцсетях отметили, что ачинцам на сходе «предлагают обсудить невыполнение мэрией своих обязательств».

После этого начальница отдела по информационной политике мэрии написала четыре письма — управлению губернатора края по безопасности, управлению Роскомнадзора, местной полиции и ачинской межрайонной прокуратуре.

По мнению чиновников, публикация «распространяет недостоверную общественно-значимую информацию» и «содержит угрозу массового нарушения общественного порядка». Также им не понравились комментарии под новостью от 15 декабря.

Роскомнадзор информирует.
Роскомнадзор информирует.
СС0

Материалы поступили в Роскомнадзор, но там отказались возбуждать дело, отметив, что «глава города не вправе вмешиваться в журналистскую деятельность, даже если ему не нравится оценка его деятельности и комментарии пользователей к статьям о бизнесе его семьи».

Однако мэрия решила не останавливаться и в суде обжаловала решение Роскомнадзора.

Впрочем, 23 июня Ачинский горсуд отказал в возбуждении дела и признал решение Роскомнадзора законным.

Примечательно, что мэрия желает привлечь к ответственности и телекомпанию «Оса», но дата судебного заседания еще не назначена. Причина этой нелюбви — все так же информация о сходе жителей Ачинска.

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