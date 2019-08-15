Мэрия рассказала, когда достроит пешеходный фонтан в Барнауле.

Первый в Барнауле пешеходный фонтан на Панфиловцев, 22 планируют достроить в конце августа. Об этом и других особенностях проекта по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» сообщает пресс-служба администрации города.

Пешеходный фонтан должен стать изюминкой сквера на Панфиловцев, 22, где сейчас идет благоустройство. Архитекторы предложили сделать фонтан пешеходным, то есть без традиционной чаши: вода будет бить из-под земли, а затем через решетки уходить в емкость для фильтрации. Всего 26 струй высотой до 6 метров, которые «раскрасит» специальная подсветка. Площадку фонтана сделают с противоскользящим покрытием, поэтому там можно будет ходить.

Иван Соснин , заместитель директора ООО «Барнаульское ДСУ № 4» Пресс-центр администрации города Барнаула.

Иван Соснин,

заместитель директора ООО «Барнаульское ДСУ № 4»:

Работы идут в рамках запланированного календарного графика, даже немного с опережением. Готов котлован под фонтан, устроено щебеночное основание фундамента, залита монолитная плита чаши. Рабочие прокладывают коммуникации. Такой фонтан будет безопасными и антивандальными, так как доступ к их оборудованию имеют только обслуживающие специалисты.

Что еще будет в сквере

Антон Шеломенцев , председатель комитета по дорожному хозяйству , благоустройству , транспорту и связи Барнаула Пресс-центр администрации города Барнаула.

Антон Шеломенцев,

председатель комитета по дорожному хозяйству , благоустройству , транспорту и связи Барнаула:

Сквер на Панфиловцев, 22 — один из самых оживленных в Индустриальном районе. Здесь собираются жители микрорайона, а также приходят соседи. Место особенно любят дети, для которых устанавливают качели, горки и спортивные комплексы. Но в последние годы они сильно обветшали, а самое главное украшение площади — фонтан — много лет стоял сухим.

По программе благоустройства в сквере выложат плитку, заменят бордюр, высадят более 20 деревьев, установят игровые и спортивные комплексы, урны, скамейки. Основные работы в сквере подрядчик планирует завершить до 15 октября, до 1 ноября — работы по зеленым насаждениям, расстановке игровых и спортивных комплексов.

Сколько стоит благоустройство

Напомним, в этом году на благоустройство общественных территорий из федерального, краевого и городского бюджетов выделено порядка 108 млн рублей, из которых 22,5 млн рублей — стоимость работ по скверу на ул. Панфиловцев.

Мэрия рассказала , когда достроит пешеходный фонтан в Барнауле. Пресс-центр администрации города Барнаула. Мэрия рассказала , когда достроит пешеходный фонтан в Барнауле. Пресс-центр администрации города Барнаула. Мэрия рассказала , когда достроит пешеходный фонтан в Барнауле. Пресс-центр администрации города Барнаула.

За благоустройство этого сквера проголосовали 8,5 тыс. барнаульцев. Согласно итогам конкурса, выполняет работы в рамках реализации программы ООО «Барнаульское дорожно-строительное управление № 4».