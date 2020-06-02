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Жизнь

Мэрия защитит крыши домов от лезущих на них барнаульцев

В Барнауле решили установить камеры видеонаблюдения у входов на технические этажи жилых домов. По двум адресам оборудование уже смонтировали, рассказали в пресс-центре мэрии.

Недвижимость. Новостройки Барнаула.
Недвижимость. Новостройки Барнаула.
altapress.ru

Следить за входами на крыши решили после того, как сотрудники управляющих компаний начали фиксировать факты взлома выходов на технические этажи. В этом замечены как несовершеннолетние, так и взрослые, подчеркивают в администрации.

Видеокамеры помогут полиции в поиске нарушителей. Оборудование уже смонтировали в многоквартирных домах по пр. Энергетиков, 2 и ул. Взлетной, 103.

Находиться на крыше всем, кроме ремонтников и технадзора, запрещается. Есть риск потерять равновесие, оступиться, повредить установленное на крыше оборудование. За порчу имущества грозит штраф от 300 до 500 рублей, за хулиганство — от 500 до 1000 рублей, либо административный арест на 15 суток.

Крупный ущерб может обернуться тюрьмой.

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