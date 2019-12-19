Мэрию Рубцовска только через суд заставили заняться дорогами

Прокуратура Рубцовска пришла к выводу, что администрация города ненадлежащим образом исполняет обязанности по содержанию и обслуживанию дорог. К примеру, обнаружены участки, на которых отсутствует освещение.
В мэрию внесли представление об устранении нарушения, которое напрямую влияет на безопасность дорожного движения.
Однако, как отмечает ведомство, реальных мер принято не было.
Тогда прокуратура обратилась в Рубцовский городской суд. Там признали незаконным бездействие администрации.
На данный момент на местные власти уже судом возложена обязанность организовать улично-дорожное освещение. Исполнение находится на контроле прокуратуры города.