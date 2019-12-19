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Жизнь

Мэрию Рубцовска только через суд заставили заняться дорогами

Прокурор Рубцовска в судебном порядке добился устранения нарушений по содержанию и обслуживанию автомобильных дорог, сообщает прокуратура Алтайского края.

Ночное освещение автодорожной части Крымского моста.
Ночное освещение автодорожной части Крымского моста.
most.life

Прокуратура Рубцовска пришла к выводу, что администрация города ненадлежащим образом исполняет обязанности по содержанию и обслуживанию дорог. К примеру, обнаружены участки, на которых отсутствует освещение.

В мэрию внесли представление об устранении нарушения, которое напрямую влияет на безопасность дорожного движения.

Однако, как отмечает ведомство, реальных мер принято не было.

Тогда прокуратура обратилась в Рубцовский городской суд. Там признали незаконным бездействие администрации.

На данный момент на местные власти уже судом возложена обязанность организовать улично-дорожное освещение. Исполнение находится на контроле прокуратуры города.

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