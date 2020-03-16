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Жизнь

Меркантильная сибирячка продает усы кошки за баснословную сумму

Жительница Новосибирска Мария предлагает купить усы своей кошки Денди за 2 млн рублей. Соответствующее объявление было опубликовано в Сети.

Лапы, кошка.
Лапы, кошка.
CC0

Женщина заявила, что ее домашняя любимица относится к редкой породе (в предложении написано, что это мейн-кун). Усы кошки достигают в длину шести сантиметров и обламываются сами, насильно хозяйка их не вырывает.

Мария запросила немаленькую сумму за пучок из 50 штук. Женщина считает, что торг неуместен, и просит не надоедать ей глупыми вопросами.

Как рассказал портал Om1, им удалось дозвониться до владелицы животного. Она заявила, что клиентов на приобретение усов у нее достаточно, и пояснила, что их используют в косметологии.

Жительница Новосибирска уверена, что вскоре уже найдется покупатель, и цену снижать она принципиально не собирается.

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