Меркантильная сибирячка продает усы кошки за баснословную сумму

Женщина заявила, что ее домашняя любимица относится к редкой породе (в предложении написано, что это мейн-кун). Усы кошки достигают в длину шести сантиметров и обламываются сами, насильно хозяйка их не вырывает.



Мария запросила немаленькую сумму за пучок из 50 штук. Женщина считает, что торг неуместен, и просит не надоедать ей глупыми вопросами.



Как рассказал портал Om1, им удалось дозвониться до владелицы животного. Она заявила, что клиентов на приобретение усов у нее достаточно, и пояснила, что их используют в косметологии.

Жительница Новосибирска уверена, что вскоре уже найдется покупатель, и цену снижать она принципиально не собирается.