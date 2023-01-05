5 января
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Жизнь

Мерцающие открытки, шантаж и обман. Полиция рассказала жителям Алтая о новогоднем мошенничестве

В пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю объяснили, как схемы используют кибер-жулики в новогодние праздники.

Криминал, хакер, мошенник.
Криминал, хакер, мошенник.
unsplash.com

Правоохранители предупреждают: нельзя переходить по сомнительным ссылкам в социальных сетях.

«Мерцающие открытки от знакомых на почте и в мессенджерах давно стали мемом. Но поздравлений в праздники действительно много — от товарищей, организаций и мошенников. Последние могут присылать вредоносные ссылки, которые маскируют под выгодное предложение или интересную информацию», — рассказали в ведомстве.

Таким образом, злоумышленники смогут взломать страницу пользователя в соцсети. А дальше — шантажировать ее владельца, требовать денег у его друзей или даже получить доступ к банковской карте пострадавшего.

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