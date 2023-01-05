Мерцающие открытки, шантаж и обман. Полиция рассказала жителям Алтая о новогоднем мошенничестве

Правоохранители предупреждают: нельзя переходить по сомнительным ссылкам в социальных сетях.
«Мерцающие открытки от знакомых на почте и в мессенджерах давно стали мемом. Но поздравлений в праздники действительно много — от товарищей, организаций и мошенников. Последние могут присылать вредоносные ссылки, которые маскируют под выгодное предложение или интересную информацию», — рассказали в ведомстве.
Таким образом, злоумышленники смогут взломать страницу пользователя в соцсети. А дальше — шантажировать ее владельца, требовать денег у его друзей или даже получить доступ к банковской карте пострадавшего.
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