Мерцающие открытки, шантаж и обман. Полиция рассказала жителям Алтая о новогоднем мошенничестве

В пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю объяснили, как схемы используют кибер-жулики в новогодние праздники.

Правоохранители предупреждают: нельзя переходить по сомнительным ссылкам в социальных сетях.

«Мерцающие открытки от знакомых на почте и в мессенджерах давно стали мемом. Но поздравлений в праздники действительно много — от товарищей, организаций и мошенников. Последние могут присылать вредоносные ссылки, которые маскируют под выгодное предложение или интересную информацию», — рассказали в ведомстве.

Таким образом, злоумышленники смогут взломать страницу пользователя в соцсети. А дальше — шантажировать ее владельца, требовать денег у его друзей или даже получить доступ к банковской карте пострадавшего.