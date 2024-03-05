5 марта
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Жизнь

Мертвым в квартире найден актер культового сериала «Улицы разбитых фонарей»

В московской квартире найден мертвым актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Георгий Николаев.

Видеокамера.
Видеокамера.
CC0

Ему было 53 года. Причина смерти не указывается.

Николаев родом из Петрозаводска. Последние несколько лет жил в Москве, где активно снимался. Родственники забили тревогу, когда актер перестал выходить на связь. Они приехали в квартиру Георгия и нашли его тело, пишет starhit.ru.

Снимался в культовом сериале «Улицы разбитых фонарей». На счету роли в сериалах «Невский», «Девушки с Макаровым» и другие.

Ранее в Санкт-Петербурге умер заслуженный артист России Александр Вонтов.

Предположительно, причиной смерти стал сердечный приступ. Актеру было 73 года.

Актер театра снимался в фильмах "Алмазы Сталина", "Оно" (1989), сериалах "Бандитский Петербург", "Улицы разбитых фонарей", "Гибель империи" и других.

Также в своей квартире умерла актриса из «Улиц разбитых фонарей».

Белла Ко боролась с тяжелым заболеванием.

Ее обнаружили в ее московской квартире.

Белла Ко в сериалах «Убойная сила», «Улицы разбитых фонарей», «Склифосовский» и многих других. Была актрисой дубляжа и переводчицей.

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