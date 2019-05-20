Местный «чистомэн» заставил барнаульцев забрать выброшенный в лес мусор

Двое мужчин выбросили пакет с мусором на шоссе Ленточный бор. Один из проезжающих мимо водителей увидел это и добился того, чтобы пакет забрали обратно. Кадры с видеорегистратора опубликовали в группе Barnaul22.

Это произошло днем 18 мая. Молодой человек специально остановился, чтобы сделать замечание двум мужчинам, которые только что бросили пакет с мусором в лес. После непродолжительной беседы мужчины забрали пакет обратно в машину.

«Чем руководствовались двое взрослых мужчин, когда выбрасывали пакет в лес, не ясно», — пишут в группе. В комментариях бдительного горожанина прозвали «чистомэном». Это «супергерой» из Челябинска, который убирается в самых грязных уголках города.

Также в группе напомнили, что 20 мая в Барнауле стартовала акция «Зеленый телефон». До 24 мая любой горожанин может сообщить специалистам об экологических правонарушениях по номерам 370−389, 370−359 с 9 до 16 часов.