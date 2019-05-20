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Жизнь

Местный «чистомэн» заставил барнаульцев забрать выброшенный в лес мусор

Двое мужчин выбросили пакет с мусором на шоссе Ленточный бор. Один из проезжающих мимо водителей увидел это и добился того, чтобы пакет забрали обратно. Кадры с видеорегистратора опубликовали в группе Barnaul22.

Барнаулец заставил двух нечистоплотных мужчин забрать мусор из леса.
Барнаулец заставил двух нечистоплотных мужчин забрать мусор из леса.
Кадр из видео Barnaul22.

Это произошло днем 18 мая. Молодой человек специально остановился, чтобы сделать замечание двум мужчинам, которые только что бросили пакет с мусором в лес. После непродолжительной беседы мужчины забрали пакет обратно в машину.

«Чем руководствовались двое взрослых мужчин, когда выбрасывали пакет в лес, не ясно», — пишут в группе. В комментариях бдительного горожанина прозвали «чистомэном». Это «супергерой» из Челябинска, который убирается в самых грязных уголках города.

Также в группе напомнили, что 20 мая в Барнауле стартовала акция «Зеленый телефон». До 24 мая любой горожанин может сообщить специалистам об экологических правонарушениях по номерам 370−389, 370−359 с 9 до 16 часов.

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