Место притяжения детворы. Справедливороссы подарили ребятишкам Бурлинского района игровую площадку

Вчера, 7 мая, в селе Устьянка прошел всенародный праздник, на котором главными героями все же стали ребятишки. Здесь открылась первая в районе детская игровая площадка в рамках проекта «Справедливая Россия-За правду — детям», реализуемого по инициативе депутата Государственной Думы, лидера алтайских справедливороссов Александра Терентьева.

Когда мечты исполняются

Еще задолго до официального открытия площадки, с утра пораньше, ее атаковали девчонки и мальчишки от мала до велика. Особый восторг у ребятни вызвала горка, на которой было просто не протолкнуться. Устав от катания на ней, дети могли отдохнуть на удобных качелях или в беседке. На территории площадки также органично разместились сельские атрибуты уменьшенного размера: мельница и колодец.

Справедливороссы подарили детям Бурлинского района игровую площадку. «Справедливая Россия-За правду».

Наконец настал волнующий момент, прозвучали фанфары, известившие о начале официальной церемонии открытия. Первым с приветственным словом выступил глава Устьянского сельсовета Виктор Статников.

Он выразил искреннюю благодарность партии «Справедливая Россия-За правду».

Справедливороссы подарили детям Бурлинского района игровую площадку. «Справедливая Россия-За правду».

«Особо хотелось бы отметить Сергея Николаевича Медведева (руководителя местного отделения партии „Справедливая Россия-За правду“ в Бурлинском районе — прим. ред.), который оказал нам большую помощь в строительстве игрового двора. Надеемся, что это будет не последняя площадка на территории нашего сельсовета. Желаю всем здоровья, счастья и удачи!», — отметил он.

Затем слово взял Сергей Медведев. Как радиомеханик пятого разряда он поздравил всех присутствующих с Днем радио (прошел 7 мая — прим. ред.), с наступающим праздником Победы и открытием площадки.

Справедливороссы подарили детям Бурлинского района игровую площадку. «Справедливая Россия-За правду».

«Хотелось бы добавить к словам Виктора Николаевича, что еще в декабре 2020 года мы встретились с ним, и он рассказал о своей давней мечте. С того момента мы и начали осуществлять мечту его жизни, а также всех устьянцев. Решающая заслуга в том, что проект воплотился в жизнь, нашего лидера партии в Алтайском крае Александра Васильевича Терентьева. Благодаря ему Устьянка — единственная пока в районе, где построена эта прекрасная площадка», — подчеркнул Сергей Николаевич.

Справедливороссы подарили детям Бурлинского района игровую площадку. «Справедливая Россия-За правду».

Директор Устьянской средней общеобразовательной школы (на территории которой располагается игровой комплекс) Иван Демченко также поздравил сельчан, гостей и особенно ребятишек с открытием детской развлекательной площадки.

«Не часто у нас бывают такие замечательные праздники. Мы рады, что у нас в селе появилась такое место притяжения для наших детей. Хочется выразить большую благодарность партии „Справедливая Россия-За правду“. Она не раз проводила в районе различные мероприятия, поддерживала массовый спорт. Хочу пожелать партии, чтобы она укреплялась и приносила в нашу жизнь такие радостные моменты», — добавил Иван Иванович.

7 мая станет ежегодным праздником в Устьянке

Справедливороссы подарили детям Бурлинского района игровую площадку. «Справедливая Россия-За правду».

Завершилась официальная церемония открытия игрового комплекса торжественным разрезанием ленточки. В ней приняли участие Виктор Статников и Сергей Медведев.

После этого ребятишки, подуставшие слушать взрослые речи, с восторгом ринулись играть. Руководили процессом клоуны. Стоит отметить, что это мероприятие вызвало настолько огромный интерес, что прибыл даже микроавтобус с детьми из соседнего, Рожковского сельсовета, причем делегацией гостей руководила его глава Людмила Свинцова.

Справедливороссы подарили детям Бурлинского района игровую площадку. «Справедливая Россия-За правду».

Остается лишь добавить, что глава сельсовета Виктор Статников, директор школы Иван Демченко и руководитель местных справедливороссов Сергей Медведев на импровизированной планерке, состоявшейся у кромки поля, приняли единогласное решение, что 7 мая отныне станет традиционным праздником для жителей Устьянки.