Металлы в тарелке. Как можно отравиться даже здоровой едой, рассказали алтайские эксперты

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Как понять, есть ли металлы в продукте или нет?

Тяжелые металлы коварны тем, что они не имеют запаха и вкуса. Поэтому определить "на глаз" их наличие в продуктах питания практически невозможно. Обнаружить элементы можно только с помощью лабораторных исследований.

В алтайском филиале с помощью современного испытательного оборудования по результатам испытаний специалисты могут точно ответить, соответствует ли требованиям безопасности продукция, есть ли ней тяжелые металлы и в каком количестве.

Хорошая новость - содержание тяжелых металлов в пище строго нормируется, поэтому риск получить острую интоксикацию за завтраком или ужином исключен. Плохая новость - металлы могут накапливаться в организме и с годами приводить к серьезным нарушениям.