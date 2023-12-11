Металлы в тарелке. Как можно отравиться даже здоровой едой, рассказали алтайские эксперты

К группе тяжелых металлов принято относить более 40 химических элементов. Среди них специалисты выделяют свинец, кадмий, ртуть и мышьяк по степени влияния на организм и частоте превышения их содержания в окружающей среде.
В современном мире тяжелые металлы находятся практически везде: в воздухе, почве, воде и даже в продуктах питания. Они находятся в выбросах заводов, разносятся вместе с выхлопными газами автомобилей, рассеиваются вместе с табачным дымом.
Тяжелые металлы коварны тем, что они не имеют запаха и вкуса. Поэтому определить "на глаз" их наличие в продуктах питания практически невозможно. Обнаружить элементы можно только с помощью лабораторных исследований.
В алтайском филиале с помощью современного испытательного оборудования по результатам испытаний специалисты могут точно ответить, соответствует ли требованиям безопасности продукция, есть ли ней тяжелые металлы и в каком количестве.
Хорошая новость - содержание тяжелых металлов в пище строго нормируется, поэтому риск получить острую интоксикацию за завтраком или ужином исключен. Плохая новость - металлы могут накапливаться в организме и с годами приводить к серьезным нарушениям.
Этот металл относится к приоритетным загрязнителям окружающей среды. Наиболее часто "мышиная отрава" встречается в почве и воде. Также она может находиться и в пище. Органические формы мышьяка менее токсичны, чем неорганические формы.
Металл может накапливаться в рисе, яблочном соке, курином мясе. Однако поедание этих продуктов не так опасно, как табакокурение. Также одна из главных причин отравления мышьяком - повышенное содержание в атмосферном воздухе вблизи ТЭЦ или котельных, работающих на угле.
При отравлении возникают тошнота, рвота и расстройства ЖКТ. Кроме того могут появиться нарушения речи, обоняния и вкуса. А длительная интоксикация мышьяком опасна риском развития онкологических заболеваний.
С этим металлом люди вынуждены сталкиваться каждый день. Свинец присутствует в автомобильных выбросах, промышленных и бытовых отходах.
При этом металл накапливается в рыбе и морепродуктах, а также в консервированных продуктах, которые упакованы в жестяную тару.
Постоянное воздействие свинца на организм приводит к хроническому отравлению. Оно вызывает слабость, головные боли, неприятный привкус во рту, а впоследствии может поражать нервную систему и почки.
Отравиться ртутью можно не только, разбив градусник, но и "подкрепиться" ей во время обеда. Следы этого тяжелого металла можно обнаружить в рыбе, почках животных, орехах, какао-бобах и шоколаде.
Избыток ртути в организме вызывает изменения в развитии мозга у детей, а у взрослых в более высоких дозах – неврологические изменения.
Чаще всего специалисты наблюдают превышение кадмия в овощах и бахчевых, фасоли, укропе, петрушке, лавровом листе. Тяжелый металл попадает в овощи и зелень через загрязненную почву.
Избыток кадмия в организме может привести к анемии, поражению печени, кардиопатии, остеопорозу, деформации скелета, развитию гипертонии.
Никель - один из сильнейших загрязнителей. Наибольшую его концентрацию можно встретить в чистом какао-порошке и горько-сладком шоколаде. Это связано с тем, что продукты постоянно контактируют с оборудованием из нержавейки при производстве.
При хронической интоксикации никелем ослабевает клеточный иммунитет, замедляется деятельность ферментов и гормонов. Также есть риск развития астмы, артрита и острых воспалений кожи.
Единственный путь профилактики отравлений, по мнению специалистов, – это контроль безопасности продуктов питания и здоровый образ жизни.