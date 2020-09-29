Нацпроекты в Тальменском районе: новый детский сад, школа и водозабор

25 сентября заместитель Председателя Правительства Алтайского края Игорь Степаненко находился в рабочей поездке по Тальменскому району. Он проверил организацию горячего питания в школе № 1, строительство педагогического комплекса и водозабора.

Поздравление , награждение и стремление к сотрудничеству

Рабочий визит Игоря Степаненко совпал с сессией АКЗС, на которой присутствовали депутаты, руководители и работники территорий района.

Игорь Степаненко,

заместитель Председателя Правительства Алтайского края:

— В национальных проектах ключевые слова — проект и деятельность. И, как мне кажется, совместно с вами мы сегодня достойно отстаиваем свои интересы на федеральном уровне для того, чтобы получать средства и максимально использовать возможности национальных проектов для развития нашей территории.

На встрече он поздравил присутствующих с непрерывным развитием и благоустройством района в рамках национальных проектов.

Рабочая поездка Игоря Степаненко по Тальменскому району. Пресс-служба Правительства Алтайского края Рабочая поездка Игоря Степаненко по Тальменскому району. Пресс-служба Правительства Алтайского края Рабочая поездка Игоря Степаненко по Тальменскому району. Пресс-служба Правительства Алтайского края Рабочая поездка Игоря Степаненко по Тальменскому району. Пресс-служба Правительства Алтайского края Рабочая поездка Игоря Степаненко по Тальменскому району. Пресс-служба Правительства Алтайского края

Строительство детского сада и школы

После сессии Игорь Степаненко отправился на место стройки педагогического комплекса в микрорайоне «Светлый». В будущем там планируется открытие жилого комплекса, Ледовой арены и бассейна.

Игорь Степаненко,

заместитель Председателя Правительства Алтайского края:

— Задача на сегодняшний день — уделить особое внимание объектам, которые строятся в рамках национальных проектов в Алтайском крае поставлена Губернатором края. Виктор Петрович, оценивая подготовку объектов, обеспокоен тем, что по ряду территорий наши ожидания пока не могут быть полностью реализованы. Поэтому мы в еженедельном режиме будем совместно проводить работу, выезжать на места, определять сложные ситуации и оказывать максимальную помощь.

В рамках национального проекта «Демография» и программы «Устойчивое развитие сельских территорий» в р.п.Тальменка появится детский сад на 140 мест и школа № 3 на 550 учеников. Стоимость работ — более 150 млн рублей (детский сад) и 500 млн рублей (школа). Оба здания будут отапливаться новой модульной котельной общей стоимостью 70 млн рублей.

Сергей Самсоненко,

глава Тальменского района:

— Проекты, которые реализуются в нашем районе, жители ждали десятилетиями. Школа № 3 была построена еще в 1939 году, ремонт обещали с советских времен. Наконец-то Тальменцы дождались — будет новая школа. Детский сад планируется открыть уже в марте 2021 года, его ввод решит проблему очереди в детские сады района.

Также благодаря Краевой адресной инвестиционной программе в п. Ларичиха строится школа, которую жители ждали около 20 лет.

Фрукты , выпечка и горячий суп

В Тальменской школе № 1 Степаненко проверил организацию горячего питания. Директор школы Ольга Масловская заверила, что питанием обеспечены почти 800 школьников. Меню для каждой смены одинаковое, родители никаких замечаний по поводу рациона учащихся не высказывали.

Он также поручил проработать вопрос по обеспечению питанием детей с ограниченными возможностями здоровья, проходящих обучение на дому. Во время дистанционного обучения они получали продуктовые наборы за счет краевого бюджета.

Рабочая поездка Игоря Степаненко по Тальменскому району. Пресс-служба Правительства Алтайского края Рабочая поездка Игоря Степаненко по Тальменскому району. Пресс-служба Правительства Алтайского края

Чистая вода для 20 тысяч человек

По федеральной программе «Чистая вода» жители р.п.Тальменка уже в 2021 году получат воду высшего качества. Такие результаты гарантировал поставщик очистных сооружений.

Роман Правдин,

генеральный директор «Газпром газораспределение Барнаул»:

— Работы выполнены более, чем на 50%. Проложено 8,41 км сетей с использованием горизонтально направленного бурения. Построено 23 колодца, 3 скважины и здание, 2 емкости по 1 000 куб.м. Стараемся закончить объект до прихода холодов.

Рабочая поездка Игоря Степаненко по Тальменскому району. Пресс-служба Правительства Алтайского края Рабочая поездка Игоря Степаненко по Тальменскому району. Пресс-служба Правительства Алтайского края Рабочая поездка Игоря Степаненко по Тальменскому району. Пресс-служба Правительства Алтайского края Рабочая поездка Игоря Степаненко по Тальменскому району. Пресс-служба Правительства Алтайского края Рабочая поездка Игоря Степаненко по Тальменскому району. Пресс-служба Правительства Алтайского края Рабочая поездка Игоря Степаненко по Тальменскому району. Пресс-служба Правительства Алтайского края Рабочая поездка Игоря Степаненко по Тальменскому району. Пресс-служба Правительства Алтайского края Рабочая поездка Игоря Степаненко по Тальменскому району. Пресс-служба Правительства Алтайского края Рабочая поездка Игоря Степаненко по Тальменскому району. Пресс-служба Правительства Алтайского края Рабочая поездка Игоря Степаненко по Тальменскому району. Пресс-служба Правительства Алтайского края Рабочая поездка Игоря Степаненко по Тальменскому району. Пресс-служба Правительства Алтайского края Рабочая поездка Игоря Степаненко по Тальменскому району. Пресс-служба Правительства Алтайского края Рабочая поездка Игоря Степаненко по Тальменскому району. Пресс-служба Правительства Алтайского края Рабочая поездка Игоря Степаненко по Тальменскому району. Пресс-служба Правительства Алтайского края Рабочая поездка Игоря Степаненко по Тальменскому району. Пресс-служба Правительства Алтайского края

В начале октября начнется монтаж очистных сооружений. Общая стоимость проекта составляет 233 млн рублей.