Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
26 августа 24°C

Метание моркови и ловля кур. Как в Барнауле прошел День рыжих

25 августа в парке «Лесная сказка» прошел праздник «Оранжевое настроение». Виновниками происходящего оказались рыжие и конопатые ребята и их родители. Все дедушки остались целы, а вот курицам повезло меньше. Как это было — в фоторепортаже altapress.

День рыжих в Барнауле
День рыжих в Барнауле
Юлия Вельдяйкина

Дети и взрослые собрались в воскресенье в «Лесной сказке», чтобы отметить День рыжих. Официальная дата этого праздника — 8 сентября. Но в Барнауле решили поздравить ярких детей немного раньше. Несмотря на то, что в краевой столице было пасмурно, гостей пришло немало и не только рыжих.

В программе праздника были нестандартные развлечения. Для разогрева детям предложили вспомнить песни про оранжевый цвет, а затем начался креатив. Ребята метали морковь, выясняя, кто сможет бросить ее дальше всех.

День рыжих в Барнауле
День рыжих в Барнауле
Юлия Вельдяйкина
День рыжих в Барнауле
День рыжих в Барнауле
Юлия Вельдяйкина
День рыжих в Барнауле
День рыжих в Барнауле
Юлия Вельдяйкина
День рыжих в Барнауле
День рыжих в Барнауле
Юлия Вельдяйкина

Хорошая реакция спасала зрителей от попадания овоща прямо по голове. После морковного метания ведущие выпустили кур из клеток, а детям дали задание — бегать и ловить пернатых. Перья птицам потрепали неплохо, но ребятам было весело.

Глеб Филатов,
участник соревнований:

«Я кур не ловил, их было жалко, но кидать морковку оказалось весело».

В завершении праздника ребятам раздали пакетики с краской и вместе с родителями они устроили мини-фестиваль красок.

Юлия Вельдяйкина

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Новости
Вся лента
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость