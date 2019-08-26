Метание моркови и ловля кур. Как в Барнауле прошел День рыжих

Дети и взрослые собрались в воскресенье в «Лесной сказке», чтобы отметить День рыжих. Официальная дата этого праздника — 8 сентября. Но в Барнауле решили поздравить ярких детей немного раньше. Несмотря на то, что в краевой столице было пасмурно, гостей пришло немало и не только рыжих.
В программе праздника были нестандартные развлечения. Для разогрева детям предложили вспомнить песни про оранжевый цвет, а затем начался креатив. Ребята метали морковь, выясняя, кто сможет бросить ее дальше всех.
Хорошая реакция спасала зрителей от попадания овоща прямо по голове. После морковного метания ведущие выпустили кур из клеток, а детям дали задание — бегать и ловить пернатых. Перья птицам потрепали неплохо, но ребятам было весело.
Глеб Филатов,
участник соревнований:
«Я кур не ловил, их было жалко, но кидать морковку оказалось весело».
В завершении праздника ребятам раздали пакетики с краской и вместе с родителями они устроили мини-фестиваль красок.