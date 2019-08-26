Метание моркови и ловля кур. Как в Барнауле прошел День рыжих

25 августа в парке «Лесная сказка» прошел праздник «Оранжевое настроение». Виновниками происходящего оказались рыжие и конопатые ребята и их родители. Все дедушки остались целы, а вот курицам повезло меньше. Как это было — в фоторепортаже altapress.

Дети и взрослые собрались в воскресенье в «Лесной сказке», чтобы отметить День рыжих. Официальная дата этого праздника — 8 сентября. Но в Барнауле решили поздравить ярких детей немного раньше. Несмотря на то, что в краевой столице было пасмурно, гостей пришло немало и не только рыжих.

В программе праздника были нестандартные развлечения. Для разогрева детям предложили вспомнить песни про оранжевый цвет, а затем начался креатив. Ребята метали морковь, выясняя, кто сможет бросить ее дальше всех.

День рыжих в Барнауле Юлия Вельдяйкина День рыжих в Барнауле Юлия Вельдяйкина День рыжих в Барнауле Юлия Вельдяйкина День рыжих в Барнауле Юлия Вельдяйкина

Хорошая реакция спасала зрителей от попадания овоща прямо по голове. После морковного метания ведущие выпустили кур из клеток, а детям дали задание — бегать и ловить пернатых. Перья птицам потрепали неплохо, но ребятам было весело.

Глеб Филатов,

участник соревнований:

«Я кур не ловил, их было жалко, но кидать морковку оказалось весело».

В завершении праздника ребятам раздали пакетики с краской и вместе с родителями они устроили мини-фестиваль красок.

Юлия Вельдяйкина