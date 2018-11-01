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Метель и до -14 градусов: синоптики рассказали о погоде на выходных в Алтайском крае

В отдельных районах Алтайского края на выходных, 3 и 4 ноября, будет метель и сильный ветер. Возможен мороз до -14 градусов, пишет алтайский ЦГМС.

Зима. Метель, пурга.
Зима. Метель, пурга.
СС0

Погода в Алтайском крае 3 ноября

ночью:

  • -4…-9 градусов,
  • в западных и северных районах снег, метель, гололед,
  • ветер западный, 10−15 м/с, местами порывы 18−23 м/с.

днем:

  • -1…+4 градусов,
  • на большей части территории снег, мокрый снег, местами метель, гололед,
  • ветер западный, 10−15 м/с, местами порывы 18−23 м/с.

Погода в Алтайском крае 4 ноября:

ночью:

  • -3…-8 градусов, в северо-западных районах до -14 градусов,
  • на большей части территории снег, мокрый снег, местами метель, гололед,
  • ветер западный, 7−12 м/с, местами порывы 15−20 м/с.

днем:

  • -4…+1 градусов,
  • в восточных районах снег, мокрый снег, местами метель, гололед,
  • ветер северо-западный, 5−10 м/с.
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