Метель и до -14 градусов: синоптики рассказали о погоде на выходных в Алтайском крае

Погода в Алтайском крае 3 ноября
ночью:
- -4…-9 градусов,
- в западных и северных районах снег, метель, гололед,
- ветер западный, 10−15 м/с, местами порывы 18−23 м/с.
днем:
- -1…+4 градусов,
- на большей части территории снег, мокрый снег, местами метель, гололед,
- ветер западный, 10−15 м/с, местами порывы 18−23 м/с.
Погода в Алтайском крае 4 ноября:
ночью:
- -3…-8 градусов, в северо-западных районах до -14 градусов,
- на большей части территории снег, мокрый снег, местами метель, гололед,
- ветер западный, 7−12 м/с, местами порывы 15−20 м/с.
днем:
- -4…+1 градусов,
- в восточных районах снег, мокрый снег, местами метель, гололед,
- ветер северо-западный, 5−10 м/с.