В МЧС рассказали, каким будет ноябрь в Алтайском крае

В ноябре в Алтайском крае возможно похолодание до -27 градусов. В некоторых районах месячное количество осадков превысит норму, говорится в прогнозе, который предоствили altapress.ru в ГУ МЧС России по региону.

Средняя месячная температура воздуха составит −3…−8 градусов, что выше нормы на 1,5 — 2 градуса.

В первой и второй декадах ожидают колебания температуры воздуха ночью от — 2…-7 градусов до −7…−12 градусов. Днем от +2…+7 градусов до -3…-8 градусов.

В третьей декаде прогнозируют постепенное понижение температуры: ночью до −17…−22 градусов, местами -27 градусов, а днем до −10…−15 градусов

Месячное количество осадков прогнозируют больше нормы, но по крайнему юго-востоку региона около нормы (69−96 мм).

Кроме того, в отдельные дни первой декады и большинстве дней второй и третьей декад возможен снег, метели и порывистый ветер.