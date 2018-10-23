В Алтайском крае потеплеет до +17 градусов

Погода в Алтайском крае 24 октября:
ночью:
-
-2…-7 градусов,
-
в северных и восточных районах мокрый снег и снег, местами гололед. Утром местами в южных и западных районах туман
-
ветер юго-западный, 3−8 м/с, с усилением до 14 м/с
днем:
-
+5…+10 градусов,
-
в северных и восточных районах мокрый снег и снег, местами гололед,
-
ветер юго-западный, 5−10 м/с, местами порывы 12−17 м/с
Погода в Алтайском крае 25 октября:
ночью:
-
-2…-7 градусов,
-
без осадков, утром местами туман,
-
ветер юго- западный, 3−8 м/с, с усилением до 14 м/с.
днем:
-
+7 … +12 градусов,
-
без осадков, в утренние часы местами туман,
-
ветер юго- западный, 3−8 м/с, с усилением до 14 м/с.
Погода в Алтайском крае 26 октября:
ночью:
-
-1 … -6 градусов,
-
без осадков, в утренние часы местами туман,
-
ветер юго-западный, 3−8 м/с.
днем:
-
+7 … +12 градусов, в юго-западных районах до +17 градусов,
-
без осадков, в утренние часы местами туман,
-
ветер юго-западный, 3−8 м/с.