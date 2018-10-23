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В Алтайском крае потеплеет до +17 градусов

В юго-западных районах Алтайского края в пятницу, 26 октября, воздух прогреется до +17 градусов, сообщает алтайский ЦГМС.

Осень.
Осень.
СС0

Погода в Алтайском крае 24 октября:

ночью:

  • -2…-7 градусов,

  • в северных и восточных районах мокрый снег и снег, местами гололед. Утром местами в южных и западных районах туман

  • ветер юго-западный, 3−8 м/с, с усилением до 14 м/с

днем:

  • +5…+10 градусов,

  • в северных и восточных районах мокрый снег и снег, местами гололед,

  • ветер юго-западный, 5−10 м/с, местами порывы 12−17 м/с

Погода в Алтайском крае 25 октября:

ночью:

  • -2…-7 градусов,

  • без осадков, утром местами туман,

  • ветер юго- западный, 3−8 м/с, с усилением до 14 м/с.

днем:

  • +7 … +12 градусов,

  • без осадков, в утренние часы местами туман,

  • ветер юго- западный, 3−8 м/с, с усилением до 14 м/с.

Погода в Алтайском крае 26 октября:

ночью:

  • -1 … -6 градусов,

  • без осадков, в утренние часы местами туман,

  • ветер юго-западный, 3−8 м/с.

днем:

  • +7 … +12 градусов, в юго-западных районах до +17 градусов,

  • без осадков, в утренние часы местами туман,

  • ветер юго-западный, 3−8 м/с.

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