Метель и похолодание: в Алтайском крае объявили штормпрогноз

В Алтайском крае во второй половине дня субботы, 24 ноября, и сутки 25 ноября испортится погода. Пойдет мокрый снег с дождем, усилится ветер, пишет ГУ МЧС России по региону.

По информации синоптиков, в этот период в Алтайском крае пройдет мокрый снег и дождь, переходящий в снег. Прогнозируют усиление ветра до 22 м/с, местами порывы до 30 метров. Кроме того, обещают метель, на дорогах сильная гололедица, возможны снежные заносы. В регионе похолодает.

В региональном МЧС предупреждают, что при сильном ветре следует переждать непогоду в здании. В доме нужно закрыть окна, потому что сильный ветер способен разбить стекла незакрытых оконных рам. Также следует убрать с открытого балкона вещи, которые могут выпасть наружу и травмировать прохожих. На улице стоит обходить рекламные щиты и деревья.

Во время снегопадов и гололедице при движении на автомобиле нужно уменьшить скорость до 10−20 км/ч, ехать при ближнем свете фар или с «противотуманками». Также важно не допускать запотевания лобового стекла и внимательно следить за дорогой.