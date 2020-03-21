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Жизнь

Метель и сильный ветер: в Алтайском крае объявили штормовое предупреждение

В Алтайском крае на день 22 и ночь 23 марта объявили штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют усиление ветра и метели в некоторых районах, сообщает алтайский ЦГМС.

Метель. Зима. Снег.
Метель. Зима. Снег.
Анна Зайкова

Погода в Алтайском крае в субботу, 21 марта:

днем:

  • +3…+8 градусов., по югу +10…+15 градусов,
  • преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица,
  • ветер юго-западный 3−8 м/с, местами порывы до 15 м/с.

Погода в Алтайском крае в воскресенье, 22 марта:

ночью:

  • +2…+7 гр., по северо-западу до -3 градусов,
  • в отдельных районах дождь и мокрый снег. На дорогах местами сильная гололедица,
  • ветер юго-западный 9−14 м/с, местами порывы до 15−20 м/с.

днем:

  • -1…+4 градуса, в предгорьях +5… +10 градусов с похолоданием в течение дня,
  • дождь, переходящий в мокрый снег, снег, в предгорьях местами сильные осадки. По северо-западу местами метель, гололедные явления. На дорогах местами сильная гололедица,
  • ветер юго-западный 15−20 м/с, местами порывы 25−27 м/с.

Погода в Барнауле в субботу, 21 марта:

днем:

  • +4…+6 градусов,
  • без осадков. На дорогах местами гололедица.
  • ветер юго-западный, 3−8 м/с, порывы до 13 м/с.

Погода в Барнауле в воскресенье, 22 марта:

ночью:

  • +2…+4 градуса,
  • во второй половине ночи небольшие осадки, преимущественно дождь. На дорогах гололедица,
  • ветер юго-западный, 9−14 м/с.

днем:

  • +2…+4 градуса, с похолоданием в течение дня,
  • дождь, переходящий в мокрый снег, снег, гололедные явления. На дорогах гололедица,
  • ветер юго-западый, 17−22 м/с.
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