Метель и сильный ветер: в Алтайском крае объявили штормовое предупреждение

Погода в Алтайском крае в субботу, 21 марта:
днем:
- +3…+8 градусов., по югу +10…+15 градусов,
- преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица,
- ветер юго-западный 3−8 м/с, местами порывы до 15 м/с.
Погода в Алтайском крае в воскресенье, 22 марта:
ночью:
- +2…+7 гр., по северо-западу до -3 градусов,
- в отдельных районах дождь и мокрый снег. На дорогах местами сильная гололедица,
- ветер юго-западный 9−14 м/с, местами порывы до 15−20 м/с.
днем:
- -1…+4 градуса, в предгорьях +5… +10 градусов с похолоданием в течение дня,
- дождь, переходящий в мокрый снег, снег, в предгорьях местами сильные осадки. По северо-западу местами метель, гололедные явления. На дорогах местами сильная гололедица,
- ветер юго-западный 15−20 м/с, местами порывы 25−27 м/с.
Погода в Барнауле в субботу, 21 марта:
днем:
- +4…+6 градусов,
- без осадков. На дорогах местами гололедица.
- ветер юго-западный, 3−8 м/с, порывы до 13 м/с.
Погода в Барнауле в воскресенье, 22 марта:
ночью:
- +2…+4 градуса,
- во второй половине ночи небольшие осадки, преимущественно дождь. На дорогах гололедица,
- ветер юго-западный, 9−14 м/с.
днем:
- +2…+4 градуса, с похолоданием в течение дня,
- дождь, переходящий в мокрый снег, снег, гололедные явления. На дорогах гололедица,
- ветер юго-западый, 17−22 м/с.