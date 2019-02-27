В МЧС предупредили об ухудшении погоды в Алтайском крае

В Алтайском крае в пятницу 28 февраля испортится погода. На большей части региона ожидают мокрый снег и метель, на дорогах гололедица, пишет ГУ МЧС России по региону.

Также будет дуть юго-западный ветер с переходом днем на юго-восточный 5−10 м/с, местами порывы ночью до 20 м/с днем до 15 м/с.

В региональном МЧС предупреждают, что при сильном ветре следует переждать непогоду в здании. В доме нужно закрыть окна, потому что сильный ветер способен разбить стекла незакрытых оконных рам. Также следует убрать с открытого балкона вещи, которые могут выпасть наружу и травмировать прохожих. На улице стоит обходить рекламные щиты и деревья.

Во время снегопадов и гололедицы при движении на автомобиле нужно уменьшить скорость до 10−20 км/ч, ехать при ближнем свете фар или с «противотуманками». Также важно не допускать запотевания лобового стекла и внимательно следить за дорогой.