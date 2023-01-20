Метели и холод нагрянут в Алтайский край. Погода 21−22 января

Температуры до -30, снег и метели вновь возвращаются в Алтайский край. В региональном Гидрометцентре рассказали, какая погода будет на выходных 21−22 января.

Погода 21 января

Морозы начнут усиливаться в Алтайском крае ночью — температура опустится до −15…−20 градусов., местами — до -28 градусов. Возможен умеренный снег.

Днем потеплеет до −11…−16 градусов, местами до −18…−23 градусов. В некоторых районах вероятен небольшой снег. Ветер будет северо-восточный — 3−8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

В Барнауле ночью столбики термометра опустятся до −24…−26 градусов. В первой половине ночи выпадет небольшой снег. Ветер северный, 4−9 м/с.

Днем температура составит −21…−23 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 3−8 м/с.

Зима. Мороз. Лес. СС0

Погода 22 января

Наиболее низкие температуры придутся на ночь 22 января. В Алтайской крае столбики термометров опустятся до −24…−29 градусов, по северу местами до −31…−36 градусов. По северо-западу выпадет небольшой снег, вероятны метели.

Днем температура составит −16…−21 градусов, местами −10…−15 градусов. На северо-востоке региона — до −22…−27 градусов. Местами небольшой снег, метели.

Ветер юго-восточный, 5−10 м/с, местами порывы до 16 м/с.

В Барнауле ночью термометра опустится до −31…−33 градусов. Преимущественно без осадков. Днем немного потеплеет до −19…−21 градусов. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.