Метели и сильный ветер возвращаются в Алтайский край

Днем в отдельных районах края обещают небольшой снег, метель и гололедицу на дорогах. Ветер южный, 6−11 метров в секунду, местами порывы до 18 метров.
В Барнауле 15 января будет −4…−6 градусов, небольшой снег, на дорогах местами гололедица, ветер южный, 6−11 метров в секунду.
В ночь на 16 января температура в крае составит −5…−10 градусов, в предгорьях до -15. В Барнауле ночью обещают −8…−10.
В целом, с 15 по 17 января, согласно данным Гидрометцентра, температуры днем в крае будут в пределе −2…−8 градусов. В Барнауле немногим теплее — от -3 до -6 градусов.
А вот уже 17 января погода начнет портиться: ожидается штормовой ветер до 24 метров в секунду.