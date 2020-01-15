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Жизнь

Метели и сильный ветер возвращаются в Алтайский край

В Алтайском крае в среду днем, 15 января, будет −3…−8 градусов, сообщает региональный Гидрометцентр.

Метель. Зима. Снег.
Метель. Зима. Снег.
Анна Зайкова

Днем в отдельных районах края обещают небольшой снег, метель и гололедицу на дорогах. Ветер южный, 6−11 метров в секунду, местами порывы до 18 метров.

В Барнауле 15 января будет −4…−6 градусов, небольшой снег, на дорогах местами гололедица, ветер южный, 6−11 метров в секунду.

В ночь на 16 января температура в крае составит −5…−10 градусов, в предгорьях до -15. В Барнауле ночью обещают −8…−10.

В целом, с 15 по 17 января, согласно данным Гидрометцентра, температуры днем в крае будут в пределе −2…−8 градусов. В Барнауле немногим теплее — от -3 до -6 градусов.

А вот уже 17 января погода начнет портиться: ожидается штормовой ветер до 24 метров в секунду.

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