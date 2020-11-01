Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН опубликовала прогноз магнитных бурь на ноябрь. Некоторую нестабильность жители Земли заметят уже 1 ноября, но более серьезное возмущение падает на третью декаду месяца.

Согласно данным, полученным лабораторией рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, нестабильность магнитосферы жители Земли заметят уже первого ноября, сообщает cheltv.ru.

Однако в начале месяца влияние солнечной радиации окажется не очень сильным. И все же возмущения могут оказать влияние на электроприборы и здоровье метеозависимых людей.

В следующий раз радиоактивный ветер с Солнца будет заметен 17 ноября. Он станет предвестником более ощутимой магнитной бури, которая продлится три дня — с 19 по 21 ноября.

Магнитные бури в ноябре 2020 года. tesis.lebedev.ru

В этот период геомагнитные возмущения окажутся сильнее и могут оказать гораздо большее влияние. К примеру, из-за магнитных бурь повышается вероятность возникновения необычных полярных сияний, которые ученые фиксировали в конце сентября и начале октября.

Магнитные бури по своей природе представляют колебаня земного магнитного поля.

Хотя на ранней стадии науки их пытались объяснить процессами внутри Земли, сейчас известно, что их основной причиной являются космические события, происходящие на Солнце — вспышки и иные явления взрывной приводы, приводящие к выбросам вещества в межпланетное пространство.