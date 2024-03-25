25 марта
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Жизнь

Метеоролог рассказала, как Алтай накрывал разрушительный ураган, и ждать ли повторений

Более 100 опасных природных явлений в 2023 году были зафиксированы на территории Сибири. Об этом в ходе пресс-конференции ТАСС рассказала начальник Западно-Сибирского Гидрометцентра Анна Лапчик. Среди самых разрушительных эксперт назвала ураган в Алтайском крае и град в Новосибирске.

Ураган в Барнауле.
Ураган в Барнауле.
altapress.ru

Анна Лапчик напомнила об урагане, который 19 ноября 2023 года пронесся по Алтайскому краю. Тогда глубокий контрастный циклон сформировался над районами Средней Азии.

Он смещался со скоростью 80-90 км\ч в направлении Красноярского края.

«Наблюдался каскад опасных явлений, усиление ветра до 32 м\с были зафиксированы более чем на 30 метеостанциях. А на трех станциях Алтайского края и Кемеровской области ветер усиливался до ураганных значений - 33-37 м\с», — рассказала Лапчик.

Ущерб от урагана составил более 120 млн рублей - это самый большой ущерб во всем Сибирском федеральном округе, отметила метеоролог.

Обрушение стены. Ураган. Ущерб.
Обрушение стены. Ураган. Ущерб.
В КУРСЕ 22 | Барнаул

По словам Анны Лапчик, алтайские синоптики смогли спрогнозировать ураган и выпустили предупреждение за два дня до катаклизма.

Что происходило в Новосибирске

В столице Сибири, напротив, предупредить об опасности не смогли. В начале сентября прошлого года Новосибирск накрыл разрушительный град, который существенно повредил имущество горожан.

Всего за справками об опасном явлении в Западно-Сибирский Гидрометцентр обратились более 1 тыс. человек. Град в городе прошел около 19.00, даже за два часа до этого ни одна метеостанция такой вероятности не фиксировала.

Град, размером с мяч для пинг-понга, в Новосибирске
Град, размером с мяч для пинг-понга, в Новосибирске
Инцидент Новосибирск

Что регион ждет далее

Анна Лапчик отмечает: территории Западной Сибири все отчетливее ощущают на себе тенденции глобального изменения климата. В частности, в Алтайском крае становятся теплее такие месяцы, как февраль, март, апрель и май.

«Причины и механизмы происходящего едины не только для Сибири, но и для всего земного шара - это глобальное потепление», — отметила Лапчик.

Так, 2023 год вошел в тройку самых жарких лет за всю историю наблюдения. На первом месте все также 2020 год, на втором — 2015-й. С каждым годом количество опасных природных явлений увеличивается.

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