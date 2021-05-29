Метеорологи: нас ждет рекордно теплый год

В ближайшие пять лет будут рекордно теплыей года. Его средняя температура превысит показатели 2016 года, который на данный момент лидирует в этом плане, пишут Oblast45.ru.

Имеется 90-процентная вероятность того, что по меньшей мере один год с 2021-го по 2025-й станет самым теплым, потеснив таким образом 2016 год с первого места.

Проведенное Метеорологической службой Великобритании исследование говорит о том, что средняя температура на поверхности моря и суши в каждый из годов текущего пятилетнего периода по крайней мере на один градус Цельсия будет выше температурных значений доиндустриальной эпохи, а в один год из этих пяти температура «с 40-процентной вероятностью» может превысить доиндустриальный уровень на 1,5 градуса.

По словам экспертов, более влажная погода ожидается в высокоширотных районах и в регионе Сахель, при этом повышенния активность циклонов будет в Атлантике.

Комментируя выводы климатологов, генсекретарь ВМО Петтери Таалас сказал, что «это не просто статистика». Рост температуры ведет к таянию льда, повышению уровня моря, увеличению числа волн тепла и другим экстремальным погодным явлениям. Он подчеркнул, что это исследование представляет собой еще один призыв к «сокращению выбросов парниковых газов и достижению углеродной нейтральности».