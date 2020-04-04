Метеорологическая весна пришла в Алтайский край раньше срока

Напомним, что начало календарной весны и начало весны метеорологической — это явления разного порядка. Холодный сезон сменяется на теплый в наших широтах, как правило, в начале апреля.
Наступление метеорологической весны знаменуется процессом устойчивого перехода среднесуточной температуры воздуха от отрицательных к положительным значениям. Для Барнаула многолетняя норма начала весны — это 6 апреля.
Однако в этом году после аномальной теплой зимы весна пришла раньше срока. Как рассказала altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых, сезон сменился на большей части края 28−30 марта, то есть на неделю быстрее, чем обычно.
Людмила Сырых,
начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС:
А в южных и предгорных районах метеорологическая весна наступила раньше на две — две с половиной недели.
Аномально теплый март
Март в Алтайском крае, как и минувшая зима, выдался аномально теплым. По словам Людмилы Сырых, средняя температура в регионе была на 4−6 градусов выше нормы.
К слову, для Барнаула средней месячной температурой в марте является показатель -7,3 градуса.
Что касается осадков в марте, то их количество в зависимости от района колебалось от 50 до 100% от нормы.
И лишь в Тогуле в первый месяц весны было зафиксировано 170% осадков от нормы.