8-метровое сердечное спасибо: как в Барнауле благодарят медицинских работников

8-метровое слово «спасибо» и фигура сердца, выстроенная из людей, стали основой для видеопоздравления, которое подготовили для врачей сотрудники «Легенды жизни».

Таким оригинальным образом компания выразила огромную благодарность и признательность врачам и другим медицинским работникам за добросовестный труд и преданность своему делу.

Особую роль для нашего города играют сотрудники городской больницы № 5. В период пандемии коронавируса эти люди, рискуя своим здоровьем, помогают жителям города и края.

Врачам, которые находятся на передовой, компания вручила полезные подарки. 35 упаковок полезной воды Алтая «Легенда жизни» Спорт" было передано врачам больницы с пожеланием крепкого здоровья и профессиональных успехов в трудной, но благородной работе!