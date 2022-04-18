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Жизнь

32-метровую стелу установят в Барнауле ко Дню города

Власти Барнаула определили подрядчика на разработку проектной документации по изготовлению и установке стелы «Город трудовой доблести». Она появится в Нагорном парке ко Дню города, передает пресс-центр мэрии.

Так будет выглядеть стела "Город трудовой доблести" в Барнауле.
Так будет выглядеть стела "Город трудовой доблести" в Барнауле.
barnaul.org

Контракт заключили с проектным институтом «Алтайгражданпроект». Документы специалисты должны подготовить до конца мая.

Архитектурные решения выполнят согласно разработанному и согласованному эскизному проекту, подготовленному авторским коллективом Российского военно-исторического общества.

В высоту стела будет более 32 метров. Вокруг запланирована площадка с брусчатым мощением, подсветкой и озеленением.

«В настоящее время уже проведены инженерно-геологические изыскания и инженерно-геофизические исследования на участке территории Нагорного парка, осуществлен подбор и формирование историко-архивных фотодокументов и текстов, которые планируется разместить на стеле, проведена их лингвистическая экспертиза», — отметили в горадминистрации.

Устанавливать стелу предполагается летом, чиновник обещают монумент будет готов ко Дню города.

Ранее altapress.ru рассказал, как Барнаул получил почетное звание «Город трудовой доблести» и почему каждый горожанин сопричастен к подвигу своих предков.

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