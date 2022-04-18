32-метровую стелу установят в Барнауле ко Дню города

Контракт заключили с проектным институтом «Алтайгражданпроект». Документы специалисты должны подготовить до конца мая.
Архитектурные решения выполнят согласно разработанному и согласованному эскизному проекту, подготовленному авторским коллективом Российского военно-исторического общества.
В высоту стела будет более 32 метров. Вокруг запланирована площадка с брусчатым мощением, подсветкой и озеленением.
«В настоящее время уже проведены инженерно-геологические изыскания и инженерно-геофизические исследования на участке территории Нагорного парка, осуществлен подбор и формирование историко-архивных фотодокументов и текстов, которые планируется разместить на стеле, проведена их лингвистическая экспертиза», — отметили в горадминистрации.
Устанавливать стелу предполагается летом, чиновник обещают монумент будет готов ко Дню города.
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