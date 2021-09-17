Между Багдадом и Кабулом: столица России угодила в рейтинг самых спокойных и стрессовых городов мира

Столица Исландии Рейкьявик возглавила список благодаря безопасности, стабильности, чистому воздуху и сравнительно малой плотности населения, пишет Der Standard.
На второй строчке — швейцарский Берн, на третьей — финский Хельсинки.
Также в десятку самых спокойных городов вошли Веллингтон (Новая Зеландия), Мельбурн (Австралия), Осло (Норвегия), Копенгаген (Дания), Инсбрук (Австрия), Ганновер (Германия) и Грац (Австрия).
Москва оказалась в последней десятке, наряду с такими городами, как Мумбаи в Индии, Багдад в Ираке и Кабул в Афганистане, пишет «Росбалт».
В рейтинге учитывались безопасность, социальная и политическая стабильность, загрязнение окружающей среды, здоровье и доход местных жителей, а также равенство полов и меньшинств.