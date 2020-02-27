Международная корпорация купила российское реалити-шоу о «богинях интернета»

Шоу рассказывает о «богинях интернета», которые «забывают о роскоши и отправляются на несколько дней в российскую глубинку». Его придумал продюсер и генеральный директор телеканала Николай Картозия.

Реалити-шоу будет доступно в США, Великобритании, Канаде и многих других странах с английскими субтитрами. Сумма сделки не раскрывается.

Это первое российское реалити-шоу на стриминговом сервисе Amazon Prime Video. При этом сервис покупает много другого российского контента. В частности, сервис приобрел сериалы «Молодежка» и «Лондонград».