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27 февраля
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Жизнь

Международная корпорация купила российское реалити-шоу о «богинях интернета»

Стриминговый сервис Amazon Prime Video купил у канала «Пятница!» шоу «Инстаграмщицы». Российское реалити-шоу Amazon приобретает впервые, сообщает forbes.ru.

Инстаграм.
Инстаграм.
CC0.

Шоу рассказывает о «богинях интернета», которые «забывают о роскоши и отправляются на несколько дней в российскую глубинку». Его придумал продюсер и генеральный директор телеканала Николай Картозия.

Реалити-шоу будет доступно в США, Великобритании, Канаде и многих других странах с английскими субтитрами. Сумма сделки не раскрывается.

Это первое российское реалити-шоу на стриминговом сервисе Amazon Prime Video. При этом сервис покупает много другого российского контента. В частности, сервис приобрел сериалы «Молодежка» и «Лондонград».

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