Международная специализированная выставка «АгроЭкспоСибирь-2019» будет проходить в Алтайском крае

Международная специализированная выставка сельскохозяйственной техники, оборудования и средств производства для животноводства и растениеводства «АгроЭкспоСибирь-2019» будет проходить в аграрном центре Сибири — Алтайском крае.

Концепция выставки, включающая как выставочную экспозицию, так и обширную деловую программу, вызовет несомненный интерес у сельхозтоваропроизводителей Алтайского края и в целом Сибирского федерального округа. Выставка пройдет при поддержке Министерства сельского хозяйства Алтайского края.

Участники и посетители выставки и деловой программы смогут ознакомиться с современными технологиями и техникой для растениеводства и животноводства, получить от ведущих российских и зарубежных экспертов актуальную информацию и новые знания, а также узнать от успешных практиков об опыте работы в разрешении спорных вопросов и проблем, способствующих повышению эффективности производства и увеличению прибыли на предприятиях.

«АгроЭкспоСибирь-2019» пройдет в Алтайском крае. Источник «АгроЭкспоСибирь».

В выставке примут участие отечественные и зарубежные производители и поставщики техники, оборудования и средств производства для АПК. Важной составляющей выставки станет разноплановая деловая программа, с освещением самых актуальных вопросов отрасли и региона. В мероприятиях деловой программы примут активное участие представители Министерства сельского хозяйства, Министерства цифрового развития и связи, и других организаций, и предприятий Алтайского края. Стратегическим информационным партнёром выставки и деловой программы выступает информационный портал The DairyNews.

Главным мероприятием выставки станет Пленарная сессия «АПК Сибири: настоящее и будущее» 29 октября, на мероприятии будут обозначены перспективы развития, рассмотрен инновационный и экспортный потенциал Сибирского региона.

В мероприятии подтвердили участие заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной тематике и природопользованию А.Ф. Кнорр, руководители союзов: генеральный директор Национального союза производителей говядины Р.В. Костюк, исполнительный директор Национального органического Союза О.В. Мироненко и директор Национального союза зернопроизводителей А.В. Скурихин, министр цифрового развития и связи Алтайского края Е.А. Зрюмов.

Основными темами первого дня выставки, 29 октября, станут: «Цифровые технологии на службе сельского хозяйства», «Резервы увеличения экспорта растениеводческой продукции в Сибири», «Развитие конкурентоспособности молочной отрасли Западной Сибири» и «Рост доходности фермеров в мясном скотоводстве».

Во второй день выставки, 30 октября, состоятся не менее интересные мероприятия: «Интенсификация растениеводства: проблемы и перспективы», «Управление фермой в молочном животноводстве», «Слагаемые успеха эффективного животноводства», «Эффективные технические решения для обеспечения инновационных агротехнологий в сельском хозяйстве», конференция по ветеринарии «Инновационные технологии и мировые тенденции в лечении продуктивных животных», мероприятие для фермеров «Немалый малый бизнес. Школа фермеров».

В третий день выставки, 31 октября, пройдет круглый стол «Совершенствование подготовки кадров с учётом требований инновационного развития агропромышленного комплекса».

Справка

Выставка пройдет с 29 по 31 октября в спортивном комплексе «ТЕМП» по адресу: 1-й Балтийский проезд, д.9, г. Барнаул.

Дальнейшую информацию вы сможете найти на сайте www.agroexposiberia.ru или получить у организаторов выставки.

По вопросам участия компании могут обратиться к Сидельниковой Наталье, представителю компании ООО «ДЛГ РУС"

Тел. +7 (495) 128 29 59 (доб.103)

E-mail: n. sidelnikova@dlg.org.

Устроители выставки «АгроЭкспоСибирь», ООО «ДЛГ РУС» и IFWexpo Heidelberg GmbH, являются дочерними структурами DLG — ведущей отраслевой организации европейского аграрного и продовольственного сектора, а также организатора крупнейших в мире отраслевых выставок Agritechnica и EuroТier в Ганновере, Германия.