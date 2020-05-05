Международный день акушерки: трогательные поздравления в стихах, прозе и смс

Поздравления с Днем акушерки в стихах
Человеку появиться
Помогаешь ты на свет,
Только маленький родится,
Скажешь ты ему «привет!»,
Нет профессии важнее,
Акушерка, чем твоя,
Глаз добрее и нежнее
Точно нет, чем у тебя.
Пусть глаза искрятся счастьем,
Ведь сегодня праздник твой,
Не ворвутся в жизнь ненастья,
Будет лишь любовь с тобой!
Что может быть чудесней в этой жизни?
Лишь появление ребеночка на свет.
Несешь ты эту миссию по жизни,
С ребеночком встречаешь ты рассвет.
Поистине профессия святая.
Любой семье приносит радость в дом.
Хотя и кажется, работа непростая,
Для многих стал родным родильный дом.
Желаю счастья, дорогая, столько,
Сколько детишек приняла на руки ты.
Хочу я пожелать тебе тихонько:
Пускай исполнятся заветные мечты!
Сегодня акушерки праздник
Справляют самый важный свой,
Помочь родится человеку
Доверено ведь им судьбой.
Вас, феи, нынче поздравляю.
Спасибо, низкий вам поклон.
Вы ангелы в халатах белых,
Вы — самый сильный батальон.
Желаю счастья вам, здоровья,
Встречать малышек, малышей,
Пусть каждый день вам радость дарит,
Пусть жить вам будет веселей.
Поздравления с Днем акушерки в прозе
Акушерки прикасаются к самому сокровенному — таинству рождения. Благодаря вашим умелым и добрым рукам, женщины становятся мамами и на свет появляются малыши. Сегодня замечательный праздник — Международный день акушерки. Хочется поблагодарить вас за то, что каждый день вы бережно держите на руках новую жизнь! Пусть работа будет только в радость, а жизнь наполнится счастьем и достатком.
Поздравляю людей очень чудесной и важной профессии, людей в чьи теплые, заботливые и надежные руки попадают все новорожденные малыши. Желаю, чтобы ваша жизнь была полна такой же огромной радостью, какой полнятся сердца мамочек, родивших благодаря вашей помощи. Желаю, чтобы счастьем наполнился ваш мир, так же как он наполняется великой благодатью от крика, родившегося человечка. Пускай ваше здоровье будет огромным и крепким и позволяет заниматься своей замечательной профессией еще много, много лет! С Днем акушера!
Примите поздравлении с вашим профессиональным праздником. Каждый день вы совершаете настоящее чудо, вы помогаете появиться на свет новой жизни. Пускай доброта ваших рук, передается каждому младенцу, которому вы помогаете. Чтобы из них росли выдающиеся люди своей страны. Преуспевания вам во всем. Пускай каждый из вас поймает в жизни свою синюю птицу счастья.
Поздравления с Днем акушерки в СМС
Акушерок я сегодня
Нежно поздравляю.
И здоровых малышей
Вам встречать желаю.
Преклоняюсь перед вами,
Вам цены, родные, нет.
Счастья вам, здоровья только,
Жить богато и без бед.
С Днем акушерки поздравляю!
Твой труд так важен для людей,
Ведь им рождаться помогаешь,
Наш мир все время делая светлей.
Желаю я тебе большого счастья,
Заботой окружала чтоб семья,
Чтоб мчались прочь невзгоды и ненастья,
Чтоб удавались сразу все дела.
Доверяю жизнь тебе свою,
Доверяю жизнь своей малютки.
Искренне тебя благодарю
За бесценный труд, характер чуткий.
Будем помнить руки мы твои
Сильные и нежные такие.
С пожеланиями счастья и любви —
Я, мой сын и все мои родные.