Международный день акушерки: трогательные поздравления в стихах, прозе и смс

Акушерки прикасаются к самому сокровенному — таинству рождения. Благодаря вашим умелым и добрым рукам, женщины становятся мамами и на свет появляются малыши. Сегодня замечательный праздник — Международный день акушерки. Хочется поблагодарить вас за то, что каждый день вы бережно держите на руках новую жизнь! Пусть работа будет только в радость, а жизнь наполнится счастьем и достатком.

Поздравляю людей очень чудесной и важной профессии, людей в чьи теплые, заботливые и надежные руки попадают все новорожденные малыши. Желаю, чтобы ваша жизнь была полна такой же огромной радостью, какой полнятся сердца мамочек, родивших благодаря вашей помощи. Желаю, чтобы счастьем наполнился ваш мир, так же как он наполняется великой благодатью от крика, родившегося человечка. Пускай ваше здоровье будет огромным и крепким и позволяет заниматься своей замечательной профессией еще много, много лет! С Днем акушера!