Международный день блога-2021. Молодежные поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравления с Международным днем блога в прозе
Сложно представить интернет без блогов! Труд блогеров важен и необходим! Желаю, чтобы твой блог был самым популярным в сети. Активных и благодарных тебе читателей, и пусть их число с каждым днем становится все больше. Счастья тебе, любви, здоровья, финансового благополучия!
От души поздравляю тебя с Международным днем блога! Желаю, чтобы не иссякал твой творческий потенциал, пусть у твоего блога будет море читателей и на твой электронный кошелек текут реки денег. Счастья, любви, пусть сбываются все твои мечты!
Поздравляю с Международным днем блога. Пусть Всемирная сеть предоставит каждому из нас великие возможности саморазвития, доброго общения, повышения интеллекта, веселого развлечения и воплощения блестящих идей!
Поздравления с Международным днем блога в стихах
Контрл, шифт вы жмете смело,
Блогер Вы — большое дело!
С ночи поздней до утра
За компьютером жара.
Сайты все вы изучили,
Про учебу позабыли.
Потому что в интернете
Все: и взрослые, и дети.
Кто напишет нам правдиво
О происшествиях в стране,
В России хоть, хоть в целом мире,
Преподнесет на суд молве?
Это блогер! Мы поздравим
Его с Днем блога.
Побед в профессии желаем,
Успехов, творчества подъем!
С Днем блога чудесным,
С тобою ярче мир.
Пусть блог не станет пресным,
Ты будешь, как кумир,
Нести свои идеи
В просторный интернет,
Чтоб стало веселее
И жили все без бед!
Поздравления с Международным днем блога в смс
Желаю блог вести успешно,
Подписчиков приумножать
И за все посты, конечно,
Лайков много получать!
И пускай тебе твой блог
Несет радость, вдохновение,
Чтоб весь мир увидеть смог
Твои мысли и суждения!
Блогер — модная работа,
Но большой, нелегкий труд.
На ура пускай все посты,
Публикации идут.
Я желаю много лайков
И подписчиков тебе,
Будет пусть твоя работа
Стимулом большим в судьбе.
Блог ведешь свой в интернете,
Людям пользу он приносит,
Пишешь очень интересно,
Ведь тебя об этом просят,
Мы с Днем блога поздравить
В этот день тебя хотели,
Популярность повышай ты,
Добивайся своих целей!