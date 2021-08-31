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Жизнь

Международный день блога-2021. Молодежные поздравления в прозе, стихах и смс

Международный день блога отмечают 31 августа. Altapress.ru выбрал самые креативные и теплые поздравления в прозе, стихах и смс — тем, кто зарабатывает и вершит искусство в интернете.

Телефон. Instagram.
Телефон. Instagram.
СС0

Поздравления с Международным днем блога в прозе

Сложно представить интернет без блогов! Труд блогеров важен и необходим! Желаю, чтобы твой блог был самым популярным в сети. Активных и благодарных тебе читателей, и пусть их число с каждым днем становится все больше. Счастья тебе, любви, здоровья, финансового благополучия!

От души поздравляю тебя с Международным днем блога! Желаю, чтобы не иссякал твой творческий потенциал, пусть у твоего блога будет море читателей и на твой электронный кошелек текут реки денег. Счастья, любви, пусть сбываются все твои мечты!

Поздравляю с Международным днем блога. Пусть Всемирная сеть предоставит каждому из нас великие возможности саморазвития, доброго общения, повышения интеллекта, веселого развлечения и воплощения блестящих идей!

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Телефон. Фотографировать.
Телефон. Фотографировать.
СС0

Поздравления с Международным днем блога в стихах

Контрл, шифт вы жмете смело,
Блогер Вы — большое дело!
С ночи поздней до утра
За компьютером жара.
Сайты все вы изучили,
Про учебу позабыли.
Потому что в интернете
Все: и взрослые, и дети.

Кто напишет нам правдиво
О происшествиях в стране,
В России хоть, хоть в целом мире,
Преподнесет на суд молве?
Это блогер! Мы поздравим
Его с Днем блога.
Побед в профессии желаем,
Успехов, творчества подъем!

С Днем блога чудесным,
С тобою ярче мир.
Пусть блог не станет пресным,
Ты будешь, как кумир,
Нести свои идеи
В просторный интернет,
Чтоб стало веселее
И жили все без бед!

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Интернет.
Интернет.
СС0

Поздравления с Международным днем блога в смс

Желаю блог вести успешно,
Подписчиков приумножать
И за все посты, конечно,
Лайков много получать!

И пускай тебе твой блог
Несет радость, вдохновение,
Чтоб весь мир увидеть смог
Твои мысли и суждения!

Блогер — модная работа,
Но большой, нелегкий труд.
На ура пускай все посты,
Публикации идут.

Я желаю много лайков
И подписчиков тебе,
Будет пусть твоя работа
Стимулом большим в судьбе.

Блог ведешь свой в интернете,
Людям пользу он приносит,
Пишешь очень интересно,
Ведь тебя об этом просят,
Мы с Днем блога поздравить
В этот день тебя хотели,
Популярность повышай ты,
Добивайся своих целей!

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