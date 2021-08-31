Международный день блога-2021. Молодежные поздравления в прозе, стихах и смс

Контрл, шифт вы жмете смело,

Блогер Вы — большое дело!

С ночи поздней до утра

За компьютером жара.

Сайты все вы изучили,

Про учебу позабыли.

Потому что в интернете

Все: и взрослые, и дети.

Кто напишет нам правдиво

О происшествиях в стране,

В России хоть, хоть в целом мире,

Преподнесет на суд молве?

Это блогер! Мы поздравим

Его с Днем блога.

Побед в профессии желаем,

Успехов, творчества подъем!