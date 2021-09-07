Международный день чистого воздуха-2021. Миролюбивые поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравления с Международным днем чистого воздуха в прозе
Желаю видеть вокруг себя осознанных людей, которые берегут окружающий мир. Пусть мир становится чище и добрее. Желаем вам получать обратную связь от человечества и видеть хорошие перемены! Вдохновения вам и сил, мудрости и понимания, поддержки и теплоты!
Поздравляем с праздником, когда особое внимание уделяется охране окружающей среды. Желаем вам жить в мире, полном красоты и гармонии, бережно относиться к природе, сохранять и приумножать её богатство для себя и последующих поколений.
Поздравляю! Пусть оберегает тебя жизнь от всех напастей и невзгод так же бережно, как эколог оберегает окружающий нас мир. А мир каждую минуту отвечает тебе взаимностью, прекрасной погодой и ясным небом.
Поздравления с Международным днем чистого воздуха в стихах
Пусть в меру радость,
Пусть в меру грусть.
Мороз и снег пусть будут в меру,
Но только счастье будет пусть
Всегда бездонным и безмерным.
Что пожелать вам?
Конечно, счастья!
Оно везде: в цветах, в мечтах,
Порою в музыке, порой в ненастье,
Порою только в дорогих глазах.
Пусть не коснется вас беда,
Так будьте счастливы всегда!
Пусть, как прежде, светит солнце
В твое милое оконце,
Взор от радости искрится,
И пусть счастия жар-птица,
Осенив тебя крылом,
Радостью наполнит дом!
Поздравления с Днем чистого воздуха в смс
Желаем чистого неба,
Вкусного хлеба,
Синей воды,
И никакой беды!
Желаю неба чистого и солнышка лучистого,
Мира вечного и счастья бесконечного,
Здоровья, радости, успеха,
Побольше радостного смеха!
Желаем неба чистого
И воздуха хрустального,
Двенадцать месяцев весны
И ничего печального.