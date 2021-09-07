Международный день чистого воздуха-2021. Миролюбивые поздравления в прозе, стихах и смс

Желаю видеть вокруг себя осознанных людей, которые берегут окружающий мир. Пусть мир становится чище и добрее. Желаем вам получать обратную связь от человечества и видеть хорошие перемены! Вдохновения вам и сил, мудрости и понимания, поддержки и теплоты!

Поздравляем с праздником, когда особое внимание уделяется охране окружающей среды. Желаем вам жить в мире, полном красоты и гармонии, бережно относиться к природе, сохранять и приумножать её богатство для себя и последующих поколений.