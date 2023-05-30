30 мая
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Жизнь

Международный день феминизма: что за праздник и отмечают ли его в России

Во всем мире, в том числе и в России, отмечают День феминизма. А такая дата выбрана неслучайно - именно 30 мая казнили национальную героиню Франции - Жанну Д'Арк. Altapress.ru рассказывает, как создали праздник и кого нужно поздравлять.

Феминизм. «We Can Do It!».
Феминизм. «We Can Do It!».
Плакат Дж. Говарда Миллера

Международный день феминизма - как отметить

В этот день многие социологи, правоведы и активисты устраивают просветительские мероприятия: лекции, конференции, круглые столы. В соцсетях запускают флешмобы в поддержку феминизма и напоминают о правах, которыми должны обладать женщины в современном обществе.

Что такое феминизм и в чем его истинный смысл

Феминизм нужен для того, чтобы женщины были полноправными членами гражданского общества и успешно реализовали свои права в разных сферах жизни. К сожалению, даже в XXI о такой простой вещи часто забывают.

Ранее нейросеть рисовала жительниц Барнаула на открытках к 8 Марта.

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