Кони, байкальский лед, ностальгия по 1990-м и другое прекрасное в фотоподборке altapress.ru за февраль

В подборку также попали фотографии нашего корреспондента из монгольского путешествия: ищите Байкал, Чингисхана, каменных черепах и коз, показывающих язык.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Видимо, почувствовав приближающуюся весну, животные так и лезли в объектив наших камер. А фотокорреспонденты Анна Зайкова, Дмитрий Лямзин и Ирина Пергаева показали, каким выдался самый короткий, но не скучный месяц в году.
В подборку также попали фотографии нашего корреспондента из монгольского путешествия: ищите Байкал, Чингисхана, каменных черепах и коз, показывающих язык.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter