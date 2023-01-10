Яростные схватки, собаки-улыбаки, сильные девушки и другое прекрасное в фотоподборке altapress.ru за год

Все события от крещенских водных процедур до новогодних хлопот — в одной подборке. Фотокорреспонденты altapress.ru Анна Зайкова, Дмитрий Лямзин и Ирина Пергаева поделились яркими снимками уходящего года.

Мечтаем, чтобы в следующем году было еще больше отличных кадров. А вы?