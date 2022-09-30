С ног на голову. Чирлидерши с суперногами, кровь, театр и другое прекрасное в фотоподборке altapress.ru за сентябрь

Не знаем как вам, а нам нужна эта одежда и мотоцикл, а не вот это все.
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Прогноз! Эта фотоподборка пройдет под знаком школы, театра и дня города. Также здесь будет много девушек и драк. Фотокорреспонденты altapress.ru Анна Зайкова, Дмитрий Лямзин и Ирина Пергаева поделились яркими снимками уходящего сентября.
Не знаем как вам, а нам нужна эта одежда и мотоцикл, а не вот это все.
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