Передвижная резиденция Деда Мороза прибыла в Барнаул утром 25 ноября из Новосибирска . Сказочный состав уже побывал на Дальнем Востоке и теперь возвращается назад, чтобы привезти новогоднего волшебника в Великий Устюг 31 декабря. Несмотря на холод к нему пришли сотни маленьких барнаульцев и гостей города. Как встречали Деда Мороза, чем удивил локомотив и что еще можно успеть увидеть — в фоторепортаже altapress.ru.

Редко встретишь такое количество «непассажиров» на перроне. Здесь собрались артисты и зрители — не только барнаульцы. Маленький Миша приехал сюда из Шипуново. К встрече подготовился ответственно: рисовал с мамой плакаты «Я верю в Деда Мороза» и «Я люблю Дедушку Мороза» до поздней ночи и выучил стихотворение, которое не забыл повторить.

В томительном ожидании на 22-градусном морозе ноги и руки начали подмерзать не только у детей, но и у взрослых. Сказочные персонажи и румяные красавицы в полушубках, как могли, подогревали публику, из-за всех сил хлопали в ладоши и танцевали.

И вот — долгожданный свисток. Дежурный по вокзалу объявил о прибытии поезда Деда Мороза на первый путь. Мимо перрона проехал дымящийся паровоз — из окна приветливо высунулся машинист в черной фуражке. Локомотив тянул вереницу расписных голубых вагонов.

Из одного из них царственной походкой вышли Дед Мороз и Снегурочка, которые поприветствовали ребят, рассказали о своем путешествии и спели с толпой маленьких красных «Морозов». Папы в это время садили детей на свои плечи, а мамы всеми способами пытались провести их к ограждению — делали все, чтобы увидеть сказочных героев.

На аудиенцию к Деду Морозу можно было попасть заранее купив билет за 2,4 тыс. рублей (для детей с сопровождением — 3,9 тыс. рублей). Спрос был бешеным. По свидетельствам недовольных комментаторов в официальной группе события во «Вконтакте», проходки улетали с сайта до того, как пользователи успевали обновлять страницы.

По билету дети могли пообщаться с Дедом Морозом и Снегурочкой в его резиденции и получить сладкий подарок, пройти квест от аниматоров и поучаствовать в чаепитии.

Прибытие поезда Деда Мороза в Барнаул. 2022 год. Анна Зайкова. Прибытие поезда Деда Мороза в Барнаул. 2022 год. Анна Зайкова. Прибытие поезда Деда Мороза в Барнаул. 2022 год. Анна Зайкова.

Но и «зайцем» в поезд можно проникнуть: лавка с сувенирами и вагон-ресторан — для свободного посещения. Также для всех желающих открыта дверь в кабину машиниста настоящего паровоза.

Поезд пробудет у барнаульского вокзала до 16:25. Примерно в 16:00 Дед Мороз выйдет на перрон, чтобы попрощаться с городом.

26 ноября поезд прибудет в Славгород, где простоит меньше пяти часов — с 10:37 до 14:10.