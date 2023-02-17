Бабры, нерпы и Тальцы. Три места, которые стоит посетить, оказавшись в Иркутске

Если вы решили познакомиться с Иркутском во время долгой пересадки, то вот экспресс-маршрут от «СК». Успеете и на Байкал посмотреть, и с историей области познакомиться, и о том, как отдыхает городская молодежь, узнать. Осторожно: эти места могут бесповоротно влюбить в усатых нерп — они здесь повсюду.

Байкал: на лед

Первым делом летим на Байкал. Самое туристическое место на этом озере — поселок Листвянка. Поездка на стремительной маршрутке займет около часа, но это того стоит.

Чтобы совместить приятное с полезным, можно выйти у Байкальского музея СО РАН.

Если вы приехали зимой, озеро предстанет перед вами в виде бескрайней бело-синей «степи» с тенями хребтов. Ближе к месту, где начинается Ангара, мы в феврале увидели синюю воду, подернутую тонким льдом.

По глади вдали то и дело проезжали лодки на воздушной подушке с туристами. Некоторые путешественники осмеливались ходить по льду. Впрочем, он довольно прочен: средняя толщина составляет около метра. Максимальная — два.

Когда насмотритесь (насмотреться невозможно, но попытаться стоит), нафотографируетесь и наплачетесь от счастья (судим по себе), можно отправляться в музей Байкала.

Иркутск и окрестности. Екатерина Карзова

На дно

Сотрудники музея исследуют особенности эволюции экосистемы озера. Например, в режиме реального времени они собирают информацию о природных территориях Прибайкалья. И не только о температуре воздуха и воды. Каждый посетитель музея сможет сам увидеть, что происходит на озере: в одном из залов есть экран с прямой трансляций сразу из нескольких локаций.

Или, как настоящий исследователь, попробуйте опуститься на самое дно Байкала. Для этого нужно зайти в специальную комнату-симулятор желтой субмарины. От остального музея вас отрежет железная дверь, как на подлодке. На экранах-иллюминаторах начнут транслировать подводный мир озера на той или иной глубине.

Например, на 817 метрах можно увидеть битумные холмы, от которых отделяется легкая фракция нефти. Она поднимается из толщи воды на поверхность, образует пленку и испаряется. Кстати, на этих холмах живут нефтеокисляющие бактерии, которые помогают озеру самоочищаться.

Цифра До четырех тонн нефти в год изливается в Байкал естественным путем, по оценке ученых.

В начале XX века на озере разыскивали нефть и газ, в середине столетия даже бурили скважины на глубину до 3 км, но месторождений не нашли и свернули работы. Зато позже на дне Байкала обнаружили газогидраты: при сильном давлении и низкой температуре молекулы воды образуют каркас, который заполняют молекулы газа. Не исключено, что в будущем их начнут использовать как топливо.

На самом дне озера (1,6 км) ждет сюрприз — ловушка с ракообразными, которых приманили сырым мясом. По оценке специалистов, здесь встречаются не менее 800 видов животных.

Живется им, по человеческим меркам, несладко: темнота, температура воды +4С и давление свыше 160 атмосфер. А заселены глубины так, потому что они насыщены кислородом, которым богаты воды озера.

При подъеме на поверхность, на отметке в 237 метров вам прощально помашет круглощекая байкальская нерпа. Цена приключения — 100 рублей.

Иркутск и окрестности. Екатерина Карзова Иркутск и окрестности. Екатерина Карзова Иркутск и окрестности. Екатерина Карзова

К животным

Самых очаровательных ластоногих, которых вы не раз встретите в сувенирных лавках, можно увидеть и в музее. Только не плюшевых, а живых и очень игривых. Две байкальские нерпы временно плещутся в аквариуме — для них готовят новое жилище.

Цифра До 5 кг рыбы в день может съедать байкальская нерпа.

В дикой природе любимое место этих зверьков — Ушканьские острова. Они сотнями отдыхают на нагретых солнцем камнях.

Аквариумы по соседству заселили рыбы Байкала — омуль, хариус, таймень и другие. В резервуар неподалеку с этими, на первый взгляд, невзрачными рыбами, подселили пестрых тропических: чтобы был виден контраст.

А в одном из залов музея можно уже внимательно изучить мельчайших обитателей озера. В микроскопе разглядите рачков и креветок.

Факт Байкал изначально был тремя разными озерами, которые постепенно сошлись в одно. Это произошло примерно 1 млн лет назад.

Музей работает без выходных, с 09:00 до 19:00.

Стоимость билета на основную экспозицию: 400 рублей.



Как добраться: от Центрального рынка в Иркутске на маршрутке, которая движется в Листвянку. Часто на них нет номера, лучше спросить у водителей. Стоимость проезда — 200 рублей.

Иркутск и окрестности. Екатерина Карзова

История под небом

После Байкальского музея не спешите возвращаться назад. По пути в город встретится поселок Тальцы с одноименным архитектурно-этнографическим музеем. Прямо на берегу Ангары стоят памятники архитектуры и этнографии XVII-XX вв.

Такую коллекцию начали собирать в 1960-х годах, когда начали строить Усть-Илимскую ГЭС. Люди хотели спасти памятники, которые попадали в зону затопления водохранилищем.

Цифра Более 20 тыс. экспонатов насчитывают фонды музея.

Здесь можно познакомиться с жилищами русских, бурятов, эвенков и тофов — коренных народностей Прибайкалья. Прямо под открытым небом расположены стойбища, захоронения, улус-летники, усадьбы чиновников, каскад мельниц и даже части большого Илимского острога. Его главное украшение — Спасская проезжая башня 1667 года постройки.

В паре крестьянских домов ремесленники показывают свои изделия и демонстрируют все свои умения, они проведут мастер-класс. Правда, не по понедельникам.

Можно также воспользоваться услугами экскурсовода. Но и, прогулявшись самостоятельно, узнаешь немало нового: у каждого объекта есть информационные таблички. Почти все дублируются на китайском языке — туристы из Поднебесной до пандемии приезжали сюда ежедневно автобусами.

Люди отправляются в музей «Тальцы» отмечать Масленицу, Пасху, Троицу, Рождество и другие народные праздники. Судя по многочисленным объявлениям, тут нередко проводят свадьбы.

Подобный музей под открытым небом есть неподалеку от Великого Новгорода — «Витославицы». Здесь со всей области собрали лучшие образцы деревянного зодчества XVIII-XIX веков.

Музей «Тальцы» работает ежедневно с 10:00 до 17:00.

тоимость билета: 250 рублей.

Как добраться: на маршрутке, которая движется из Иркутска или из Листвянки. «Тальцы» находятся на 47-м километре Байкальского тракта.

Иркутск и окрестности. Екатерина Карзова Иркутск и окрестности. Екатерина Карзова Иркутск и окрестности. Екатерина Карзова Иркутск и окрестности. Екатерина Карзова

За спиной Бабра

Еще одно место, где собрали старинные здания и памятники деревянного зодчества, находится прямо в центре Иркутска. Это 130-й квартал, который открыли в 2011 году к юбилею города.

Туристы могут насчитать здесь 65 домов — отреставрированных и отстроенных заново. Это отдаленно напоминает кусочек барнаульского туркластера, только вместо вывесок «Обои» тут «Vape-теремок».

Квартал нельзя в полном смысле назвать музеем, это — не застывшая во времени архитектура. Она развивается вместе с городом: нужно предпринимателю — оформляет фасад первого этажа купеческого деревянного дома в стиле ирландского паба.

Вся эта эклектика вызывает гамму чувств: от восторга до недоумения. Тем не менее, гулять здесь, находя иногда забавные и нелепые детали, интересно.

Иркутск и окрестности. Екатерина Карзова Иркутск и окрестности. Екатерина Карзова Иркутск и окрестности. Екатерина Карзова Иркутск и окрестности. Екатерина Карзова Иркутск и окрестности. Екатерина Карзова

К тому же, в каждом домике открыты музей, кафе, магазины подарков, гостиницы, рестораны — в 130-м любят отдыхать не только туристы, но и горожане. Даже в февральский понедельник здесь их немало.

Охраняет вход в квартал фигура под стать его странности — огромный бабр. Это уссурийский тигр, который перепонками на лапах и широким хвостом напоминает бобра. Оценить его зубы во всей красе не удастся — в них зажат соболь. А еще это символ Иркутска, который можно встретить на гербе города.

Как добраться: нужно искать маршруты, которые проходят через остановку «Ленина».